Iskrena ispovijest Darka Rajakovića: Zvezda mi nije isplatila osam plata, morao sam da odem

Darko Rajaković otkriva zašto je napustio Crvenu zvezdu: osam neisplaćenih plata i nedostatak budućnosti u klubu.

Izvor: MARK BLINCH / Getty images / Profimedia

Trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković prisjetio se početaka svoje karijere i otkrio zbog čega je 2007. godine napustio Crvenu zvezdu, istakavši da finansijska situacija u klubu nije ostavljala mnogo prostora za ostanak.

Jedan od najcjenjenijih srpskih trenera, koji danas uspješno predvodi NBA franšizu Toronto Reptorse, karijeru je započeo veoma mlad. Već sa 16 godina bio je trener u Borcu iz Čačka, a četiri godine kasnije prešao je u Crvenu zvezdu, gdje je radio sa mlađim kategorijama.

Gostujući u podkastu "Alesto", koji vodi Aleksandar Aca Stojanović, Rajaković je prvi put otvoreno govorio o razlozima odlaska sa Malog Kalemegdana.

"Otišao sam iz Zvezde jer od deset mjesečnih plata osam nije bilo isplaćeno. Nije bilo budućnosti tu za mene. Naredne dvije godine nisam imao tim i niko u Beogradu se nije setio da me pozove. To je okej. Morao sam da shvatim kako da preživim i da prihvatim da budućnost u Srbiji za mene ne postoji. Morao sam da pronađem način da odem", rekao je Rajaković.

Srpski stručnjak se osvrnuo i na stanje evropske košarke, smatrajući da Evroliga ima ogroman potencijal, ali da postoji prostor za napredak.

"Evroliga ima najveću snagu u navijačima. Oni donose podršku, ljubav i posvećenost svojim klubovima. Dvorane su pune, interesovanje je ogromno, ali Evroliga mora da napreduje u organizaciji", poručio je Rajaković.

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