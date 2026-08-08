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Evroliga odabrala Top 5 transfera ovog ljeta: Nijedan potpis Zvezde i Partizana, nema dileme koji je najveći

Evroliga odabrala Top 5 transfera ovog ljeta: Nijedan potpis Zvezde i Partizana, nema dileme koji je najveći

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Evroliga nema dilemu koji je potpis ovog ljeta najveći u čitavom takmičenju.

Top 5 transfera u Evroligi Izvor: MN PRESS

Evroliga je na svom zvaničnom kanalu na društvenim mrežama izdvojila pet potpisa koji su u izboru lige najviše uzdrmali tržište. Nije imala dilemu da je prelazak legendarnog Majka Džejmsa iz Monaka u Efes transfer "Broj 1".

  • Majk Džejms iz Monaka u Anadolu Efes
  • Šejn Larkin iz Efesa u Fenerbahče
  • Jonas Valančijunas iz Denver Nagetsa u Žalgiris
  • Žan Montero iz Valensije u Olimpijakos
  • Isak Bonga iz Partizana u Panatinaikos

"Klubovi su bili zauzeti ovog ljeta. Teško je odabrati jednog, koga vi birate?", komentar je administratora zvaničnog naloga Evrolige.

Crvena zvezda i Partizan još nisu dovoljno zatresli tržište u tom izboru. Crveno-bijeli su do sada na evroligaškom tržištu doveli Krisa Džounsa, Džonatana Motlija, Patrika Boldvina i Davida Kramera, a crno-bijeli su potpisali Lamara Stivensa, Kevarijusa Hejsa, Alesandra Pajolu, Luku Vildozu, Dereka Vilisa, Kajla Olmena...

Važno je naglasiti da "vječiti" još nisu kompletirali timove i da bi trebalo očekivati još potpisa.

Nova sezona Evrolige počeće 24. septembra.

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Evroliga košarka

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