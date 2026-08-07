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"Čekajte, nisam tako mislio": Toni Parker napravio novi skandal, pa se javno pravdao Evroligi

"Čekajte, nisam tako mislio": Toni Parker napravio novi skandal, pa se javno pravdao Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Toni Parker se javio da javno objasni šta je htio da kaže kada je praktično najavio istupanje ASVEL-a iz Evrolige.

Toni Parker se pravda o izjavi o prelasku Asvela u NBA Evropa Izvor: MN PRESS

Toni Parker nastavlja da pravi haos u evropskoj košarci. Kako kroz prevare i lažna obećanja sa budžetom u ASVEL-u, tako i sa svojim izjavama. Njegova prethodna izjava praktično je shvaćena kao najava istupanja iz Evrolige, pa je odlučio da se javno oglasi i da pokuša da ispravi svoju novu grešku.

"Želim da obrazložim, da ne bi bilo nekih nesporazuma. Mi smo evroligaški tim sada. Volio bih da vidim NBA i Evroligu da pronađu dogovor i da ASVEL osvoji to fuzionisano takmičenje", poručio je Parker na društvenim mrežama.

Šta je bilo sporno? Način na koji je pričao o ambicijama francuskog kluba i najavio prelazak u drugo takmičenje.

"Moj san bi bio da sa ASVEL-om jednog dana osvojim NBA Evropu, to bi bilo nešto baš veliko", rekao je Parker u jednom intervjuu.

A to takmičenje biće organizovano u saradnji NBA i FIBA ukoliko se ne dogode neka velika iznenađenja...

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Tagovi

Asvel Toni Parker NBA Evropa Evroliga

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