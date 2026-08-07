Toni Parker se javio da javno objasni šta je htio da kaže kada je praktično najavio istupanje ASVEL-a iz Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Toni Parker nastavlja da pravi haos u evropskoj košarci. Kako kroz prevare i lažna obećanja sa budžetom u ASVEL-u, tako i sa svojim izjavama. Njegova prethodna izjava praktično je shvaćena kao najava istupanja iz Evrolige, pa je odlučio da se javno oglasi i da pokuša da ispravi svoju novu grešku.

"Želim da obrazložim, da ne bi bilo nekih nesporazuma. Mi smo evroligaški tim sada. Volio bih da vidim NBA i Evroligu da pronađu dogovor i da ASVEL osvoji to fuzionisano takmičenje", poručio je Parker na društvenim mrežama.

Vidi opis "Čekajte, nisam tako mislio": Toni Parker napravio novi skandal, pa se javno pravdao Evroligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šta je bilo sporno? Način na koji je pričao o ambicijama francuskog kluba i najavio prelazak u drugo takmičenje.

"Moj san bi bio da sa ASVEL-om jednog dana osvojim NBA Evropu, to bi bilo nešto baš veliko", rekao je Parker u jednom intervjuu.

Just to clarify and to avoid any misunderstanding, we are a@EuroLeagueteam now. I’d like to see Euroleague and@NBAfind a deal and@LDLCASVELwin the fusion of this competition. — Tony Parker (@tonyparker)August 6, 2026

A to takmičenje biće organizovano u saradnji NBA i FIBA ukoliko se ne dogode neka velika iznenađenja...