Ana Ivanović pričala je o svom izgledu i o tome kako joj je to pomoglo i odmoglo u teniskoj karijeri.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Ana Ivanović otvoreno i javno je govorila o raznim temama sa Slavenom Bilićem. Pričala je direktno o stvarima sa kojima se suočavala, sa kojima se suočavaju teniserke. Jedna od njih bila je i o vezama i o tome kako se na to gleda u muškom, a kako u ženskom tenisu.

"Da, jeste, ali to nije baš prihvatljivo. Sve djevojke na turu mogu da potvrde, ako ima momka, smatra se da nije fokusirana na sport, ako muškarac ima djevojku, smatra se da je stabilan i da će bolje da igra. Mi smo tako odrasli. Sad se mijenja, Sabalenka recimo putuje sa vjerenikom, Cibulkova je to radila, to nije često kod žena kao kod muškaraca. Masa tenisera sada je oženjena, toga nema kod žena", počela je Ana u podkastu "(Ne)uspjeh prvaka" koji je sniman u njenoj kući na Majorci.

Vidi opis "Ana, da li ti je ljepota bila mana?": Ivanovićeva otkrila da i danas osjeća ljubomoru zbog svog izgleda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 19 / 19

Pitao je tada novi selektor Hrvatske i da li joj je to što je lijepa bila prednost ili mana.

"Pitaju me to ponekad, ali ne vidim kako može da bude mana ili prednost, jednostavno je tako. Jesam, osjetila sam i osjećam ljubomoru i danas. Vjerujem da ono što nosim u sebi da je najvažnije. Ne obazirem se na taj svijet i to. Naučila sam to otkad imam djecu, nisi više ti najbitnija, drugačije gledaš sebe. Naučila sam da živim sama sa sobom u miru i da ono što nosim u sebi, da je to moja istina. Neko te voli, neko ne voli, tako je kako je, bolje da znaš kako je pravo. Zar ne?"

"Ljudi su mislili da samo hoću da se slikam"

Tvrdi bivša srpska teniserka da su ljudi stekli pogrešnu sliku o njoj i da nije istina da je samo htjela da bude pred kamerama.

"Teško mi je bilo što se u jednom momentu pričali samo to, da hoću da se slikam, da budem model, da neću da treniram, to je bilo daleko od istine. Odbijala sam mnogo stvari na koje su me zvali, nije me tada privlačilo, htjela sam da se bavim sportom. Sa te strane jeste bilo otežavajuće."

Zato je pričala i o društvenim mrežama i o tome kako se sve lažno predstavlja.

"Sve je marketing i narativ, mogu da pričaju šta žele, nije bitno da li je istina. Kad se sve ogoli, šta je istina? Pričamo o uspjehu i šta postigneš u životu. Imala sam sreće što je to bio sport, pa imaš rezultat ili ne. Ali, danas ljudi žive za nešto spoljašnje i ne obazire se na ono što nosiš u sebi, to je najvažnije, to ostaje sa tobom, svi rade na drugima, sude drugima, ne rade na svojim problemima. Upiru prst u druge, šta je sa njima. Teško mi je što ljudi ne žele da pogledaju sebe, da poprave prvo sebe, da bi popravili svijet oko sebe."

"Voljela bih da sam više uživala"

Izvor: MN PRESS

Ispričala je Ana i za čim žali iz karijere i da bi voljela da je više vremena tome posvetila.

"Jeste, to je istina da žalim što više nisam uživala. Sjećam se momenta 2016. godine na US openu, kada sam znala da mi je posljednji. Moja najbolja drugarica Kerber je osvojila turnir. Ona na vrhuncu, ja dole. Pričala sam sa njom, toliko uđeš u sve to, gledaš tu težinu. Treba da se oprostiš od sporta koji ti je bio život, nalaziš se u toj nekoj mašini, samo kritike, ljudi imaju neko svoje mišljenje. Ne znam zašto sam toliko vremena provodila u tim mislima, umjesto da sam bila okrenuta sebi. Sve dođe i prođe, moja karijera je gotova, kad se penzionišeš, to je kraj. Sjećam se da sam i njoj rekla da mi je jednina želja bila da sam više uživala. Teško je uživati ako nemaš rezultate za koje si trenirao", zaključila je Ana Ivanović.