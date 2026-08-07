Poredili ga sa Džekom, sad došao u Mostar: Bivši izdanak Borca Faris Dževahirić potpisao za Velež

Mostarci angažovali 19-godišnjeg ofanzivca koji je prve fudbalske korake napravio u Banjaluci.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Mostarski Velež nastavlja sa stvaranjem tima za budućnost. Redove "rođenih" zvanično je pojačao izuzetno talentovani 19-godišnji ofanzivac Faris Dževahirić, momak koji je prve ozbiljnije fudbalske korake napravio u omladinskoj školi banjalučkog Borca.

Na stadionu u Vrapčićima, u prisustvu šefa stručnog štaba Ibre Rahimića, potpisana je trogodišnja saradnja. Mostarci su tako uspjeli osigurati potpis jednog od najperspektivnijih mladih igrača s ovih prostora, koji u Velež dolazi s ozbiljnim međunarodnim iskustvom.

Preko Banjaluke i Borca do evropskog stasa

Dževahirić je rođen 16. marta 2007. godine u Bugojnu, ali je fudbalski dragulj počeo da se brusi upravo u Banjaluci. Igrajući za omladinske selekcije Borca, Faris je skrenuo pažnju na svoj ogromni potencijal, što mu je otvorilo vrata za kasniji odlazak u inostranstvo i nastupe za U-15 reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Rano je napustio banjalučke "crveno-plave" i otisnuo se u Sloveniju, gdje je naredne tri godine nastupao za omladinske kategorije Domžala i Celja. Upravo je u juniorskom timu Celja ostavio najveći pečat - u 26 odigranih utakmica postigao je nevjerovatnih 17 pogodaka, potvrdivši da se radi o igraču s izuzetnim osjećajem za gol.

Nova epizoda u mostarskim "crvenima"

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Nakon što je u februaru ove godine potpisao za seniorski tim slovenačkog Primorja, Dževahirić se odlučio na povratak u domovinu. Put ga je doveo u Mostar, gdje će u dresu Veleža pokušati prenijeti golgetersku formu iz omladinskih dana i u seniorskom fudbalu.

"Pred Farisom je novo poglavlje i prilika da svojim radom, talentom i zalaganjem nastavi svoj fudbalski razvoj u dresu 'rođenih'. Fudbalski klub Velež našem mladom fudbaleru želi mnogo zdravlja, sreće i uspjeha, te da svaki nastup u crvenom dresu bude novi korak ka velikim ostvarenjima," poručili su iz mostarskog kluba.

Dolaskom bivšeg igrača Borca, Velež je dobio značajno osvježenje u napadu, a navijači mostarskog kluba s pravom mogu očekivati da će mladi Bugojanac opravdati ulogu velikog pojačanja.

Novi "dijamant" u nastajanju?

Visok (oko 192 cm), dominantan u skoku i sa izuzetnim osjećajem za gol, Dževahirić po svojim fizičkim i igračkim karakterisitkama nezaobilazno podsjeća na profil klasične "devetke" kakav je Edin Džeko.

Njegov impresivan učinak u juniorskom timu Celja (17 golova na 26 utakmica) i rani odlazak u inostranstvo samo su dodatno podgrijali priče da bi Velež u svojim redovima mogao imati napadača u stilu kapitena "zmajeva". Iako su pred njim tek pravi seniorski izazovi, potencijal za velika djela je nesporan.