Mostarski Velež, nakon minimalnog poraza u Slovačkoj, na zeničkom "Bilinom Polju" dočekuje Dunajsku Stredu u revanš susretu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Pred fudbalerima Veleža je još jedna velika evropska noć. Nakon minimalnog poraza u Slovačkoj (0:1), "rođeni" od 19 časova na zeničkom "Bilinom polju" dočekuju Dunajsku Stredu u revanš susretu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Uprkos zaostatku iz prvog meča, Mostarci su pokazali da se mogu nositi sa slovačkim predstavnikom. Sve je i dalje potpuno otvoreno, pa se jedan od tri preostala bh. predstavnika na međunardnoj sceni nada plasmanu u treće kolo kvalifikacija.

Prvi meč u Slovačkoj pokazao je čvrst i organizovan Velež koji je nesretno primio jedini pogodak. Velika greška i poklon rivalu kumovali su jedinom golu na meču, a u revanšu se očekuje odvažniji i agresivniji pristup Mostaraca, uz znatno veću koncentraciju u završnici napada kako bi se što prije nadoknadio zaostatak.

Podsjetimo, ukoliko "rođeni" uspiju da eliminišu Slovake, u narednom kolu čeka ih poraženi iz duela Tvente - Ferencvaroš.

Meč iz Zenice pratimo uživo, da detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".