Mostarski Velež, nakon minimalnog poraza u Slovačkoj, na zeničkom "Bilinom Polju" dočekuje Dunajsku Stredu u revanš susretu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Pred fudbalerima Veleža je još jedna velika evropska noć. Nakon minimalnog poraza u Slovačkoj (0:1), "rođeni" od 19 časova na zeničkom "Bilinom polju" dočekuju Dunajsku Stredu u revanš susretu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Uprkos zaostatku iz prvog meča, Mostarci su pokazali da se mogu nositi sa slovačkim predstavnikom. Sve je i dalje potpuno otvoreno, pa se jedan od tri preostala bh. predstavnika na međunardnoj sceni nada plasmanu u treće kolo kvalifikacija.
Prvi meč u Slovačkoj pokazao je čvrst i organizovan Velež koji je nesretno primio jedini pogodak. Velika greška i poklon rivalu kumovali su jedinom golu na meču, a u revanšu se očekuje odvažniji i agresivniji pristup Mostaraca, uz znatno veću koncentraciju u završnici napada kako bi se što prije nadoknadio zaostatak.
Podsjetimo, ukoliko "rođeni" uspiju da eliminišu Slovake, u narednom kolu čeka ih poraženi iz duela Tvente - Ferencvaroš.
Meč iz Zenice pratimo uživo, da detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".
75' - Spahić izblokiran
Konačno uzbuđenje, ali Spahić je izblokiran. Ništa od prilike za domaće.
60' - Ništa se ne dešava u Zenici
Prava uspavanka u drugom poluvremenu, nemaju Mostarci ideju kako da zaprijete protivničkom golu. Čini se da je u ovom dvomeču sve praktično gotovo iako je ostalo još pola sata nade za fudbalere Veleža.
50' - Žuti karton i za goste
Juklerod je prvi igrač u slovačkom timu sa javnom opomenom.
46' - Izmjene u Veležu
Trostruka izmjena na početku drugog poluvremena. U timu Veleža meč su završili Salčin, Stojanović i Abdulah, a na terenu su Šade, Bešić i Bajrić.
- poluvrijeme -
Slovaci imaju veliku prednost nakon prvih 45 minuta. Vode 2:0 u Zenici golovima Ramadana, tako da ih sada samo 45 minuta dijeli od plasmana u narednu rundu kvalifikacija. Računajući i prvi meč, Dunaska Streda ima ogromnih 3:0 i Veležu je potrebno pravo čudo u nastavku da izbjegne eliminaciju iz Evrope.
45+1' - Minut nadoknade
41' - Uzvraća Mešić
Pokušaj Mešića sa ruba šesnaesterca, ali opet je neprecizan. Ostaje 0:2.
40' - Nova prilika za goste
Sada je Geje pokušao, ali ovaj put odbrana Veleža uspjela je da interveniše, izblokira njegov šut i pošalje loptu u korner.
38' - GOOOL!!! Ponovo Ramadan, 0:2!
Još jedna lopta u mreži Mostaraca, koji su sada zaista u teškoj poziciji. Ponovo je koban po Velež bio Ramadan, koji je stigao i do drugog gola danas. Ogromno vođstvo Slovaka, koji su sada nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacija.
37' - Žuti karton za Babića
Fudbaler Veleža prvi je igrač sa javnom opomenom. Babić je zakasnio, faulirao protivnika i dobio žuti karton.
33' - Nova šansa za Slovake
Još jedna greška fudbalera Veleža, ovaj put Stojanovića, srećom Ramadan ovaj put ne kažnjava Mostarce. Ostaje 0:1.
30' - Velež ne može do gola
Odlično se gosti brane, već je pola sata igre iza nas, a Mostarci ne uspijevaju da dođu do protivničkog gola. Još sat vremena nade da mogu nadoknaditi minus od dva gola.
24' - Neuspješan pokušaj Salčina
Pokušao je sada i Salčin, ali nema promjene rezultata.
22' - GOOOL!!! Gosti vode!
Ramadan je pogodio mrežu Veleža, Dunajska Streda vodi u Zenici. Izuzetno loša intervencija golmana Veleža i sada Slovaci, gledajući oba meča, imaju dva gola prednosti.
19' - Konačno prijeti Velež
Gužva pred golom Slovaka. Bila je to dobra prilika da Velež možda ozbiljnije zaprijeti, ali Abdulah nije uspio da matira protivničkog čuvara mreže. Tačnije, golman Dunajske Strede je odbranio.
12' - Mešić izblokiran
Pokušao je sada Mešić da šutira, ali je izblokiran. Ništa od prve šanse za Velež.
9' - Prvi udarac, i to gostiju
Ramadan je pokušao da iznenadi golmana Veleža sa nekih 25 metara, ali se Ribić nije dao iznenaditi. Biće prvi korner na utakmici, i to za goste.
7' - Ofanziva Veleža
Iako za sada nema prilika, Mostarci bolje stoje na terenu i djeluju da će imati terensku inicijativu. Pokušaće "rođeni" što prije da izbrišu minus iz prvog susreta.
1' - Počeo je meč u Zenici
Minut ćutanja pred početak meča
Minut ćutanja održan je u čast nastradalih bh. planinara na Elbrusu.
Slaba posjeta u Zenici
Uskoro počinje duel na "Bilinom polju", gdje se okupio veoma mali broj gledalaca. Šteta što Velež nema mogućnost da igra u Mostaru, gdje bi sasvim sigurno imao mnogo veću podršku.
SASTAVI:
VELEŽ: Ribić, Duranović, Hrkač, Omerović, Mešić, Nukić, Babić, Abdulah, Stojanović, Salčin, Spahić. Trener: Ibro Rahimić.
DUNAJSKA STREDA: Ivačić, Kapanadze, Blažek, Nemančić, Juklerud, Kabić, Ouro, Bationo, Ramadan, Gogua, Geje. Trener: Robert Klaus.
Jermen na centru
Arbitru iz Jermenije Artemu Gasparjanu povjeren je duel između Veleža i Dunajske Strede.
Nesrećan poraz u prvom meču
U prvom meču u Slovačkoj Velež je doživio minimalan poraz, a trenutak odluke viđen je u 58. minutu. Poslije dodavanja golmana Veleža Faris Ribića, defanzivac Omerović je neshvaljivo uzeo loptu u ruke, a sudija iz Austrije Štefan Ebner pokazao na bijelu tačku. Siguran sa "kreča" bio je Gruzijac Giorgi Gagua za 1:0 i pobjedu Dunajske Strede.
Dobro došli u prenos uživo
Meč u Zenici počinje u 19 časova.
UKRATKO
- Velež - Dunajska Streda 0:2