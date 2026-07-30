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Zvezdu gledalo više od 26.000 navijača: Samo dva meča u kvalifikacijama praćenija od revanša sa Larnom

Zvezdu gledalo više od 26.000 navijača: Samo dva meča u kvalifikacijama praćenija od revanša sa Larnom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Navijači Crvene zvezde potrudili se da fudbaleri dobiju podršku i na meču koji nije imao veliki rezultatski značaj.

Crvenu zvezdu i Larn gledalo 26.000 navijača Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde bili su veoma ubjedljivi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su Larn iz Sjeverne Irske savladali ukupnim rezultatom 9:0. Tim Dejana Stankovića nije imao nikakvih problema u ovom dvomeču, a drugu utakmicu pratio je i veliki broj navijača koji su timu Zvezde bili vjetar u leđa.

Iako je rezultatski sve bilo odlučeno još u prvoj utakmici, navijači Crvene zvezde sasvim su pristojno popunili tribine stadiona "Rajko Mitić". Bio je to treći najposjećeniji meč u drugoj rundi kvalifikacija za najkvalitetnije takmičenje pod okriljem UEFA.

Pogledajte kako je izgledala utakmica:

Najpraćeniji meč u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bio je onaj odigran u Poznanju, gdje su Leh i Orhus nastupili pred 36.215 gledalaca. Odmah iza je utakmica Univerzitatea Krajova - Levski Sofija koju je posmatralo 27.037 navijača, dok je na trećem mjestu meč Crvena zvezda - Larn.

Utakmicu te dvije ekipe u Beogradu gledalo je nešto više od 26 hiljada navijača. Tačnije, 26.114 gledalaca posjetilo je stadion "Rajko Mitić" u Beogradu, da nakon ubjedljive pobjede srpskog šampiona u Sgevernoj Irskoj (4:0) vidi još veću goleadu (5:0) tima Dejana Stankovića.

Sve ostale mečeve gledalo je manje od 20.000 gledalaca. Na četvrtom mgestu je utakmica u kojoj je Kairat dočekao Omoniju, zatim slzgedi meč Slovana iz Bratislave i Iberije 1999, pa okršaj Dinamo Zagreb - Tun... Ukupno je osam utakmica posmatralo više od 10.000 navijača.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Larn Liga šampiona

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