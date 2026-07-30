Navijači Crvene zvezde potrudili se da fudbaleri dobiju podršku i na meču koji nije imao veliki rezultatski značaj.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde bili su veoma ubjedljivi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su Larn iz Sjeverne Irske savladali ukupnim rezultatom 9:0. Tim Dejana Stankovića nije imao nikakvih problema u ovom dvomeču, a drugu utakmicu pratio je i veliki broj navijača koji su timu Zvezde bili vjetar u leđa.

Iako je rezultatski sve bilo odlučeno još u prvoj utakmici, navijači Crvene zvezde sasvim su pristojno popunili tribine stadiona "Rajko Mitić". Bio je to treći najposjećeniji meč u drugoj rundi kvalifikacija za najkvalitetnije takmičenje pod okriljem UEFA.

Pogledajte kako je izgledala utakmica:

Vidi opis Zvezdu gledalo više od 26.000 navijača: Samo dva meča u kvalifikacijama praćenija od revanša sa Larnom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Najpraćeniji meč u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bio je onaj odigran u Poznanju, gdje su Leh i Orhus nastupili pred 36.215 gledalaca. Odmah iza je utakmica Univerzitatea Krajova - Levski Sofija koju je posmatralo 27.037 navijača, dok je na trećem mjestu meč Crvena zvezda - Larn.

Utakmicu te dvije ekipe u Beogradu gledalo je nešto više od 26 hiljada navijača. Tačnije, 26.114 gledalaca posjetilo je stadion "Rajko Mitić" u Beogradu, da nakon ubjedljive pobjede srpskog šampiona u Sgevernoj Irskoj (4:0) vidi još veću goleadu (5:0) tima Dejana Stankovića.

Sve ostale mečeve gledalo je manje od 20.000 gledalaca. Na četvrtom mgestu je utakmica u kojoj je Kairat dočekao Omoniju, zatim slzgedi meč Slovana iz Bratislave i Iberije 1999, pa okršaj Dinamo Zagreb - Tun... Ukupno je osam utakmica posmatralo više od 10.000 navijača.