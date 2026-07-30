Gari Haveron je impresioniran svima u klubu FK Crvena zvezda i odlazi iz Beograda uzdignute glave.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde bili su neumoljivi protiv Larna iz Sjeverne Irske, a posebno je bila upečatljiva scena po završetku meča, gdje trener gostiju Gari Haveron stoji na Marakani i u nevjerici posmatra Delije dok navijaju.

Znali su u Larnu da ne mogu da prijete šampionu Srbije i da je razlika u kvaliteta prevelika, pa su igrali sa dosta respekta. Ipak, trener je bio zadovoljan igrom svojih izabranika, a rivale je nahvalio u pravom smislu te riječi. Pogotovo je istakao utisak koji su na njega ostavili Dejan Stanković i Marko Arnautović.

"Rekao sam im da ćemo, ako poslije meča izađemo uzdignute glave, znati da smo uradili dobar posao. Tako je i bilo. Tek kada se suočite sa ekipom poput Crvene zvezde shvatite kolika je razlika u kvalitetu. To je tim sastavljen od igrača vrijednih više miliona funti i ogromna nam je čast što smo imali priliku da igramo protiv takvog kluba."

Larn je svoj cilj ispunio još kada su se plasirali u 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona jer imaju šansu da se nadigravaju u nastavku kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Naravno da mi nije prijatno što smo golove primali odmah na početku utakmice, pred kraj prvog poluvremena i na startu drugog, ali mnogo je važnije to što se ekipa nije raspala. Momci su izdržali veliki pritisak, borili se do kraja i nijednog trenutka nisu odustali. To je ono što me čini najponosnijim."

Fudbaleri Crvene zvezde su svih 90 minuta odigrali na visokom nivou i ni u jednom momentu nisu potcijenili rivala.

Vidi opis Kako je trener Larna postao navijač Crvene zvezde: Stanković i Arnautović ga oduševili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

"Upravo smo željeli da osetimo kako izgleda igrati protiv ekipe iz evropskog vrha. Zvezda je bila maksimalno ozbiljna svih 90 minuta. Protiv takvog tima gotovo je nemoguće igrati visok presing. Čim napravite mali pomak iz formacije, oni pronađu prostor i kazne vas. Svako dodavanje bilo im je precizno, a na ovom nivou svaka greška se skupo plaća. Možemo da analiziramo primljene golove, ali istina je da protiv ovakvog protivnika često jednostavno nemate rješenje", kaže Haveron i nastavlja:

"Vjerovatno nas čekaju kritike zbog rezultata, ali ljudi moraju da razumiju protiv kakvog smo rivala igrali. Tek kada izađete na teren postane vam jasno koliko je evropski fudbal zahtjevan. Bilo je izuzetno vruće, a zbog finansijskih razloga doputovali smo praktično neposredno pred utakmicu. I takvi detalji na ovom nivou mogu da odluče mnogo toga."

Za kraj je podijelio svoje impresije sa Marakane i kaže da su crveno-bijeli dobili novog simpatizera. "Navijači Crvene zvezde bili su fantastični i zbog njih sam postao simpatizer ovog kluba. Dejan Stanković je pokazao zašto je bio vrhunski igrač, a sada je i gospodin kao trener. Posebno me je oduševio Marko Arnautović. Ima reputaciju nezgodnog karaktera, ali prema nama nije mogao da bude ljubazniji. Donio je majice mojim igračima i pokazao veliko poštovanje. Ovo iskustvo će nam mnogo značiti i siguran sam da ćemo iz njega izaći kao bolji tim", zaključio je Haveron.