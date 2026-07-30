Trener Crvene zvezde se priključio eliti: Ibon Navaro u novoj ulozi

Ibon Navaro se priključio organizaciji trenera Evrolige.

Izvor: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro je najnoviji član Odbora trenera Evrolige (EHCB). Ovo udruženje ima za cilj da poboljša status i štiti prava stručnjaka, a dio organizacije su najveća imena evropske košarke.

"Ponosni smo što možemo da poželimo dobrodošlicu glavnom treneru Crvene zvezde Ibonu Navaru kao najnovijem članu Odbora glavnih trenera Evrolige. Kao dokazani lider sa bogatim iskustvom u evropskoj košarci, trener Navaro donosi dragocjeno znanje i prepoznatljivu košarkašku filozofiju zajednici EHCB", navodi se u saopštenju.

Navaro je ovog ljeta preuzeo ulogu glavnog trenera Crvene zvezde, poslije odlaska Saše Obradovića, što je njegov prvi angažman u klubu van Španije.

Karijeru je započeo kao pomoćni trener, nakon čega je predvodio Baskoniju tokom sezone 2014/2015. Radio je u Manresi i Mursiji, a zatim proveo četiri sezone u Andori, prije nego što je 2022. godine prešao u Unikahu, gdje je ostao do kraja prošle sezone.

Upravo je sa timom iz Malage ostvario svoje najveće uspjehe - dvaput je osvojio FIBA Ligu šampiona i Kup kralja, jednom Superkup Španije, a u svojoj kolekciji ima i dva trofeja FIBA Interkontinentalnog kupa.

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