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Luka Zarić još nije za Zvezdu: Gužva na krilu odvela ga u OFK Beograd

Luka Zarić još nije za Zvezdu: Gužva na krilu odvela ga u OFK Beograd

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je odlučila da Luka Zarić ostane na pozajmici u OFK Beograd kako bi stekao više iskustva na terenu.

Luka Zarić iz Crvene zvezde na pozajmici u OFK Beogradu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda odlučila je da Luka Zarić ipak ne može još da joj pomogne u prvom timu. S obzirom na sve veću gužvu na krilu, Zvezda je mladog i talentovanog fudbalera pozajmila u OFK Beograd do kraja sezone, prenosi "Mozzart Sport".

Odigrao je do sada Zarić već 24 utakmice za Zvezdu, međutim od dolaska Daglasa Ovusua pao je pomalo u drugi plan. Iako fudbaler iz Gane sada nije prvi izbor Dejana Stankovića, konkurenciju na desnom krilu pojačali su Loizos Loizu - i prije svega Osman Bukari - tako da je odlučeno da je za Zarića u ovom trenutku najbolje da se kali na pozajmici.

Luka Zarić ima 17 godina i cijelu svoju juniorsku karijeru je u Crvenoj zvezdi. Rođen je 2008. godine u Užicu, a najbolje se snalazi kao desno krilo - s tim da može da odgovori i na suprotnom boku. Do sada je u dresu Zvezde zabilježio po gol i asistenciju, a nema sumnje da će u OFK Beogradu imati priliku da poboljša ovu statistiku.

Tamo će raditi sa trenerom Jovanom Damjanovićem koji je od zimus na Karaburmi.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Luka Zarić fudbal OFK Beograd

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