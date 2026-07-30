Crvena zvezda je odlučila da Luka Zarić ostane na pozajmici u OFK Beograd kako bi stekao više iskustva na terenu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda odlučila je da Luka Zarić ipak ne može još da joj pomogne u prvom timu. S obzirom na sve veću gužvu na krilu, Zvezda je mladog i talentovanog fudbalera pozajmila u OFK Beograd do kraja sezone, prenosi "Mozzart Sport".

Odigrao je do sada Zarić već 24 utakmice za Zvezdu, međutim od dolaska Daglasa Ovusua pao je pomalo u drugi plan. Iako fudbaler iz Gane sada nije prvi izbor Dejana Stankovića, konkurenciju na desnom krilu pojačali su Loizos Loizu - i prije svega Osman Bukari - tako da je odlučeno da je za Zarića u ovom trenutku najbolje da se kali na pozajmici.

Vidi opis Luka Zarić još nije za Zvezdu: Gužva na krilu odvela ga u OFK Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Luka Zarić ima 17 godina i cijelu svoju juniorsku karijeru je u Crvenoj zvezdi. Rođen je 2008. godine u Užicu, a najbolje se snalazi kao desno krilo - s tim da može da odgovori i na suprotnom boku. Do sada je u dresu Zvezde zabilježio po gol i asistenciju, a nema sumnje da će u OFK Beogradu imati priliku da poboljša ovu statistiku.

Tamo će raditi sa trenerom Jovanom Damjanovićem koji je od zimus na Karaburmi.

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