Lebron neće živjeti u Filadelfiji: Klub pristao na nevjerovatan uslov

"Kralj" NBA lige Lebron Džejms neće živjeti u Filadelfiji, iako je postao igrač tog kluba.

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Bila je prava senzacija vijest da je Lebron Džejms (41) postao košarkaš Filadelfije. Međutim, život "kralja" neće se promijeniti zbog toga što je pronašao novi klub, čak suprotno. Utisak je da će rutine jednog od najboljih svih vremena ostati iste, pošto će klub plaćati privatni helikopter za treninge i utakmice.

Porodica Lebrona Džejmsa živi u Njujorku, a košarkaš će najviše vremena provoditi upravo sa njima. Zbog toga će iz Filadelfije slati privatni helikopter, što će ih koštati oko milion dolara po sezoni. Preciznije, Lebronov put na posao koštaće "sitnih" milion dolara... Kako javljaju tamošnji mediji, Lebron ostaje u svom domu na Menhetnu, odakle let do Filadelfije traje oko 45 minuta.

Prema procjenama, povratni let na ovoj relaciji košta između 6.000 i 10.000 dolara. U obzir bi trebalo uzeti da postoji 41 domaća utakmica u sezoni, a na sve to dodati i brojne treninge, pa je jasno da Lebrona očekuju stotine putovanja. Prema tome, očekuje se milionski trošak. Lebron Džejms je sa Filadelfijom potpisao minimalni veteranski ugovor sa NBA franšizom, ali je odmah bilo jasno da je "kralj" jedan od onih koji postavljaju uslove.

Iako se mnogi rugaju plati Lebrona Džejmsa, koji je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan osam miliona dolara, jasno je da je to samo djelić prihoda koje ostvaruje. Izvan terena Lebron zarađuje oko 80 miliona dolara godišnje, kako od sponzorskih ugovora, tako i od investicija i medijske kompanije koju posjeduje. S druge strane, vjeruje se i da je Lebron pristao na znatno manju platu kako bi klubu oslobodio prostor za bolje plaćene saigrače.