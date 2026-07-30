logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lebron neće živjeti u Filadelfiji: Klub pristao na nevjerovatan uslov

Lebron neće živjeti u Filadelfiji: Klub pristao na nevjerovatan uslov

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

"Kralj" NBA lige Lebron Džejms neće živjeti u Filadelfiji, iako je postao igrač tog kluba.

Lebron Džejms ostaje da živi na Menhetnu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bila je prava senzacija vijest da je Lebron Džejms (41) postao košarkaš Filadelfije. Međutim, život "kralja" neće se promijeniti zbog toga što je pronašao novi klub, čak suprotno. Utisak je da će rutine jednog od najboljih svih vremena ostati iste, pošto će klub plaćati privatni helikopter za treninge i utakmice.

Porodica Lebrona Džejmsa živi u Njujorku, a košarkaš će najviše vremena provoditi upravo sa njima. Zbog toga će iz Filadelfije slati privatni helikopter, što će ih koštati oko milion dolara po sezoni. Preciznije, Lebronov put na posao koštaće "sitnih" milion dolara... Kako javljaju tamošnji mediji, Lebron ostaje u svom domu na Menhetnu, odakle let do Filadelfije traje oko 45 minuta.

Prema procjenama, povratni let na ovoj relaciji košta između 6.000 i 10.000 dolara. U obzir bi trebalo uzeti da postoji 41 domaća utakmica u sezoni, a na sve to dodati i brojne treninge, pa je jasno da Lebrona očekuju stotine putovanja. Prema tome, očekuje se milionski trošak. Lebron Džejms je sa Filadelfijom potpisao minimalni veteranski ugovor sa NBA franšizom, ali je odmah bilo jasno da je "kralj" jedan od onih koji postavljaju uslove.

Iako se mnogi rugaju plati Lebrona Džejmsa, koji je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan osam miliona dolara, jasno je da je to samo djelić prihoda koje ostvaruje. Izvan terena Lebron zarađuje oko 80 miliona dolara godišnje, kako od sponzorskih ugovora, tako i od investicija i medijske kompanije koju posjeduje. S druge strane, vjeruje se i da je Lebron pristao na znatno manju platu kako bi klubu oslobodio prostor za bolje plaćene saigrače.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lebron Džejms Filadelfija NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC