Hoće li Lebron Džejms povesti sina Bronija u Filadelfiju?

Broni Džejms će morati samostalno da nastavi karijeru.

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Lebron Džejms napustio je Los Anđeles Lejkerse poslije osam godina i karijeru će nastaviti, a vjerovatno i završiti u Filadelfiji. Kralj je potpisao dvogodišnji ugovor sa Seventisiksersima, a mnogi se pitaju šta će biti sa Bronijem Džejmsom koga je otac doveo u Lejkerse.

Kako prenosi ESPN, za sada nema naznaka da će Broni pridružiti legendarnom ocu, a pogotovo zbog činjenice što su mu Lejkersi pokazali da imaju namjeru da ga zadže, kada su mu ljetos garantovali ugovor vrijedan 2,3 miliona evra. To je značilo da uprkos Lebronovom odlasku, računaju na njega.

Broni Džejms je član Lejkersa otkako je izabran kao 55. pik na NBA draftu 2024. godine. Tokom svoje debitantske sezone, on i Lebron Džejms ispisali su istoriju NBA lige pošto su postali prvi otac-sin tandem na NBA terenima.

Odigrao je 42 utakmice tokom svoje druge sezone (2025/26) u dresu Lejkersa i bilježio prosjek od 2,7 poena i 1,1 asistencije po meču.

Iako je imao zapaženiju ulogu u nastupima za "Dži ligi" gdje je na 14 utakmica postizao prosječno 15,6 poena - dobio je značajnu priliku za igru u periodu kada su Lejkersi imali mnogo problema sa povredama. U finišu sezone su ostali bez Luke Dončića i Ostina Rivsa, pa je Broni pravo niotkuda dobio šansu za dokazivanje.

Spekulisalo se da će Lebron posvesti sina u Klivlend Kavalirse, ali kako se odlučio za Filadelfiju, ta mogućnost u novom klubu ne važi...

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(MONDO)