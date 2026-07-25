Kviča Kvaratskelija ima rođenog brata Tornikea koji igra slično kao on i nema nikakve dileme da će se oko njega tek otimati mnogi evropski klubovi.

Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia

Za Kviču Kvaratskeliju (25) svi znaju. Jedan je od najboljih fudbalera na planeti i definitivno jedan od kandidata za "Zlatnu loptu". Dominira u dresu Pari Sen Žermena i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ono što mnogi nisu znali je to da ima rođenog brata oko koga će tek najveći evropski klubovi da vode "rat" - Tornikea (16).

Radi se o momku koji je rođen 7. februara 2010. godine i već pokazuje nevjerovatan kvalitet. Igra na poziciji krila, kopira svog rođenog brata i sličnost je očigledna. Vidi se to po njegovim potezima i načinu na koji se kreće, kako ulazi u dribling, šta sve može kada ima loptu u nogama.

Vidi opis Brat Kviče Kvaratskelije je budućnost evropskog fudbala! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportf Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nedavno je igrao u kvalifikacijama za Ligu konferencija sa svojim Dinamom iz Tbilisija. Ostvarena je rutinska pobjeda protiv Žalgirisa (3:0) i praktično obezbijeđen prolazak u treću rundu. Nije se upisao u strijelce ali je bio izuzetno opasan, pravio je velike probleme rivalima i stvarao šanse za saigrače.

Snimak sa njegovim najboljim potezima sa te utakmice ubrzo je počeo da se širi po društvenim mrežama i naravno, odmah su krenula poređenja sa Kvičom.

Ko je Tornike Kvaratskelija?

Tornike Kvaratskhelia (2010) vs Zalgiris Vilnius | Conference League Qualificazioni | 23-07-2026



68' da AS | Vicino all'ASSIST in 3 occasioni separate, subisce una marea di falli. Imprendibile quando punta l'uomo pic.twitter.com/DIRcIdXnlh — Mario (@Mqryo)July 23, 2026

Tornike Kvaratskelija je mladi fudbaler rođen 7. februara 2010. godine, pokriva krilne pozicije i igra za Dinamo Tbilisi. Prošao je njihovu omladinsku školu i nedavno je debitovao za seniorski tim što najbolje govori o kakav kvalitet posjeduje.

U maju ove godine je trenirao i u kampu minhenskog Bajerna, dao je čak i gol, ali je odlučio da se vrati u domovinu. Za seniorski tim Dinama debitovao je 16. maja kada je ušao sa klupe. Igrao je za reprezentaciju Gruzije do 16 i 17 godina i ako ovako nastavi mogli bi uskoro da gledamo dvojicu Kvaratskelija u seniorskoj reprezentaciji. Što se klupske karijere tiče, čeka ga žrijeb u Ligi konferencija.

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(MONDO)