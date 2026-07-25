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Najveća senzacija Mundijala ima novi klub: Izludio je Španiju i Argentinu, pa dogovorio transfer

Najveća senzacija Mundijala ima novi klub: Izludio je Španiju i Argentinu, pa dogovorio transfer

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vozinja je golman koji je oduševio sve na Mundijalu, a poslije šampionata svijeta je našao novi klub i igraće u Čileu.

vozinja ima novi klub poslije mundijala Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Golman Vozinja bio je jedna od najvećih senzacija na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Ima 40 godina i na Mundijalu je "zaključao" mrežu i šampionu svijeta pošto nije primio gol na meču protiv Španije na startu takmičenja (0:0). Jedan je od glavnih razloga zbog kog su Zelenortska Ostrva prošla u nokaut fazu takmičenja i tamo izgubila od Argentine tek poslije produžetaka.

Pred kraj svoje karijere je iskusni golman našao novi klub. Nastaviće karijeru u čileanskom Kolo-Kolu. Biće to još jedan izazov za čovjeka koji je branio u Evropi za Žil Visente, AEL Limasol i Trenčin.

"U narednim danima će doputovati u Čile. Očekuju ga ljekarski pregledi, pa će onda da uslijedi predstavljanje", rekao je predsjednik kluba Anibal Mosa i dodao da će njegov dolazak biti odličan i kao marketinški potez.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:13
Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

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Vozinja Mundijal 2026

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