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Mesi prišao čovjeku koji mu je napravio pakao: "Nikad neću zaboraviti šta mi je rekao"

Mesi prišao čovjeku koji mu je napravio pakao: "Nikad neću zaboraviti šta mi je rekao"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi je poslije utakmice protiv Zelenortskih Ostrva odmah obratio golmanu Vozinji. Mnogo muka mu je zadao u dramatičnom meču nokaut faze Svjetskog prvenstva.

Vozinja o Mesiju nakon utakmice Argentina Zelenortska Ostrva Izvor: (AP Photo/Lynne Sladky)

Lionel Mesi prije ovog Svetskog prvenstva vjerovatno ne bi ni sanjao da će mu najviše problema zadati Zelenortska Ostrva. Međutim, upravo to se dogodilo prošle noći, kada je Argentina jedva eliminisala afričkog autsajdera, golom tek u završnici drugog produžetka za konačnih 3:2.

Senzacija Svetskog prvenstva, golman Zelenortskih Ostrva Vozinja, napravio je ogromne probleme Lionelu Mesiju, iako ga je najveći igrač na svijetu savladao u prvih pola sata, golom za 1:0.

Kako je Vozinja stvarao muke Mesiju?

Poslije toga je došao ne red na golmana Zelenortskih Ostrva, pa je odličnim postavljanjem u 63. minutu odbranio Mesiju udarac sa nekoliko metara od gola, a zatim je u 73. minutu spriječio da Leo pogodi iz slobodnog udarca.

I u nadoknadi vremena Mesi je ponovo šutirao kroz gužvu, a Vozinja je opet bio spreman i na koljenima je odbranio taj šut. Poslije toga, na kraju prvog produžetka, Argentinac je jednu odbijenu loptu poslao ka golu sa vrha šesnaesterca i Vozinja je i to zaustavio, bacivši se u svoju lijevu stranu.

Šta mu je Mesi rekao poslije utakmice?

"Otišao sam do Mesija poslije utakmice, zagrlio me i rekao: 'Sjajan si, tvoj narod bi trebalo da bude ponosan na tebe'. To je bilo nevjerovatno iskustvo za mene", rekao je Vozinja, a preneo novinar Fabricio Romano.

"Mnogo znači kada čuješ da takve riječi o tebi izgovori neko kao Leo Mesi. Zahvalio sam mu i rekao 'Hvala ti Leo, ti si najbolji'. Pitao sam ga i da li možemo da razmijenimo dresove i rekao mi je da će mi dati svoj u tunelu ka svlačionici poslije davanja izjava. Takvi trenuci zauvijek ostaju urezani u pamćenje', kazao je golman za koga je na ovom Svjetskom prvenstvu saznao cijeli svijet.

Ko je Vozinja?

Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja ima 40 godina i branio je prethodne dvije godine za Šaves u Portugalu. Takođe, čuvao je i mrežu Trenčina, AEL Limasola, Žil Visentea, a pre toga je u sezoni 2015/16 branio za Zimbru u Moldaviji.

Vozinja od 2012. godine brani za reprezentaciju Zelenortskih Ostrva i u njoj je pozlatio decenije svog fudbalskog rada i karijere koja ga je vodila od rođenih Zelenortskih Ostrva širom Evrope, pa i do Angole.

Partiju života odigrao je u remiju protiv Španije, kada je zaplakao, a čak i taj nastup nadmašio je u meč protiv Argentine. Pogledajte kako je izgledao taj susret:

Argentina Zelenortska Ostrva 3:2
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Tagovi

Vozinja Lionel Mesi fudbal Mundijal 2026 Argentina Zelenortska Ostrva

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