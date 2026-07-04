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Argentina jedva preživjela na Mundijalu: Najljepši gol turnira i neviđena drama u produžecima!

Argentina jedva preživjela na Mundijalu: Najljepši gol turnira i neviđena drama u produžecima!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nastavlja se put ka odbrani trofeja, jer je Argentina savladala (3:2) Zelenortska Ostrva nakon produžetaka.

Mundijal 2026 Argentina Zelenortska Ostrva 3:2 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine nastavlja put ka odbrani trofeja na Svjetskom prvenstvu. Tri i po godine nakon što su u Kataru osvojili trofej, Lionel Mesi i drugovi su se više nego što je očekivano mučili (3:2) protiv Zelenortskih Ostrva - tima koji je ovog ljeta debitovao na svjetskoj smotri.

Bio je ovo jedan od najboljih mečeva u dosadašnjem dijelu turnira, a pored drame koja je trajala 120 minuta vidjeli smo i pet pogodaka. Počelo je majstorijom asistenta Lisandra Martineza i strijelca Lionela Mesija, dvojice najzaslužnijih za ovu pobjedu Argentine. Bio je to gol koji je uljuljkao aktuelne šampione svijeta, pa su oni ubrzo i prestali da igraju fudbal na očekivanom nivou.

Kazna za to stigla je u uvodnim minutima drugog dijela meča. Tačnije, prvo su Zelenortska Ostrva izvršila neophodan pritisak, a nakon 15 minuta nastavka su preko Deroja Duartea stigli i do izjednačenja. Bio je to signal da meč nije završen i da se debitant na Mundijalu neće skloniti aktuelnom šampionu.

Kako u nastavku meča nije bilo golova, igralo se još 30 minuta - i svaki od njih bio je fantastičan. Već na početku gol za 2:1 postigao je Lisandro Martinez, a zatim je Lopes Kabral poravnao rezultat najljepšim golom turnira. Kada su navijači širom svijeta počeli da se pripremaju za penale, Argentina je stigla do pobjede. Lionel Mesi je izveo korner, Kristijan Romero uputio udarac glavom, a lopta je na putu ka mrežu pogodila u ruku jednog od defanzivaca Zelenortskih Ostrva. Kome god da FIFA pripiše ovaj gol - postignut je za pobjedu i plasman u osminu finala.

Reprezentacija Argentine će u narednoj fazi takmičenja igrati protiv Egipta, tima koji je nekoliko sati ranije eliminisao Australiju. Na tom meču izvodili su se penali, a sve je riješeno nakon četiri serije i dva promašaja australijskih fudbalera. Meč Argentine i Egipta na programu je 7. jula, kada se i završava takmičenje u osmini finala Mundijala 2026.

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Tagovi

Mundijal 2026 Argentina Zelenortska Ostrva fudbal

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