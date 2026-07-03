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Javio se tragičar Hrvatske: "Mislim da sam osjetio mali kontakt kosom"

Javio se tragičar Hrvatske: "Mislim da sam osjetio mali kontakt kosom"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nakon dramatične utakmice, Igor Matanović se oglasio o spornom ofsajdu koji je odlučio sudbinu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Da li je čip u lopti pogriješio?

Igor Matanović priznao da je imao kontakt s loptom Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi na najdramatičniji mogući način. Iako je Joško Gvardiol u 103. minutu postigao gol za 2:2 - samim tim i produžetke, potencijalno i penale - sudija je dobio poziv iz VAR sobe i poništio je gol zbog ofsajda.

O čemu se radi? Čip u lopti javio je da je Igor Matanović imao kontakt, prije nego što je Veiga dodao Pašaliću, asistentu za gol Gvardiola, tako da je dosuđen ofsajd. Međutim, na osnovu snimka nemoguće je tvrditi da je Matanović igrao loptom...

Portugal - Hrvatska 2:1
Izvor: TV Arena sport

Sjajni napadač Frajburga zbog toga se poslije utakmice javio i rastužio Hrvatsku, pošto je njegov utisak da je zaista imao blagi kontakt s loptom: "Ofsajd na kraju? Iskreno, mislim da sam osjetio mali kontakt kosom. Pitao sam sudiju, nisam bio 100 posto siguran da sam dirao loptu. Rekao mi je da imaju čip u lopti, da je zabilježen mali kontakt i da je to ofsajd", naglasio je Matanović poslije utakmice.

Prema njegovim riječima, znatno je sporniji penal koji je dosuđen za Portugal, a kojim je Ronaldo vratio svoju ekipu u meč: "Teško je naći prave riječi nakon utakmice. Odigrali smo jako dobro drugo poluvrijeme i zaslužili više. Nisam još vidio penal, ali ako ovo sviraš... Tri gola, ofsajd, stativa... Nemam riječi, danas smo imali mnogo nesreće. Kada sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, ali ovo će boleti. Idemo dalje, moramo da napadnemo u nastavku i plasiramo se na Evropsko prvenstvo", zaključio je Matanović.

Da li je čip pogriješio?


Iako je Matanović istakao da je osjetio blagi kontakt "pramenom kose", i to je potvrdio čip, postavlja se pitanje da li je možda senzor detektovao neki drugi kontakt?

Posebno se priča o tome da li je sve dobro sinhronizovano sa usporenim snimkom iz VAR sobe i da li je možda tu napravljen previd, posebno jer je nekoliko stotinki kasnije Ronaldo Veiga imao kontakt sa loptom. Bilo kako bilo, Hrvatskoj je to slaba utjeha i vraća se kući, dok Portugal ide na Španiju.

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fudbal Mundijal 2026

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