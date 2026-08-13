Srbija na nogama zbog Ivane Španović: "Očekujte lijepe vijesti"

Trener Goran Obradović veruje da Ivana Španović može do medalje na Evropskom prvenstvu.

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Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović boriće se za još jednu medalju u bogatoj karijeri. Ona će skakati u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, što joj je donio rezultat od 14,21 metar u prvoj seriji. Njen dugogodišnji trener Goran Obradović vjeruje da je Ivana spremna za novi podvig i najavio je pohod na novo odličje.

U kvalifikacijama su dobili sve odgovore, skok u prvoj seriji je bio dovoljan da istakne konkurenciju za jedno od prva tri mjesta, ali moraće Srpkinja da skoči makar 14,50 u finalu.

"Izuzetno sam zadovoljan. Malo smo se pribojavali kvalifikacija, jer Ivani je troskok relativno nova disciplina i nema toliko stabilnu tehniku, koju je imala u skoku udalj. Na sreću, evo je kao što je to uradila mnogo puta u karijeri, uspjela je u prvoj seriji da ostvari rezultat dovoljan za finale. Najvažnije je da je utrošak energije minimalan i da se sačuvala za ono što je čeka u četvrtak", rekao je Obradović za "Sportklub".

Koliko će biti potrebno za potencijalnu medalju ili zlato? Konkurencija u disciplini koja Španovićevoj nije primarna je i više nego jaka...

"Djevojke su u kvalifikacijama pokazale visok nivo rezultata. Ovo je bila jedna od jačih preliminarnih rundi, jer djevojka sa 14,03 nije ušla u finale. Vidimo jedan prirast rezultata, posebno kada je u pitanju evropski troskok, ali mislim da će rezultat oko 14,50 biti dovoljan za jednu od medalja. Za zlato će morati da se skoči preko 14,60."

Goran Obradović vjeruje da je Ivana spremna za novi let i novu medalju.

"Ivana kvalifikacije nije skakala iz punog zaleta. To čuvamo za finale. Realno mislim da je Ivana spremna za ostvarenje preko 14,50, tako da možemo da očekujemo lijepe vijesti u četvrtak uveče."

Ono što je ključno je to što se srpska atletičarka dobro osjeća i stigla je na takmičenje bez prevelikog pritiska i očekivanja.

"Meni je najvažnije kako se moj sportista osjeća. A ona je sa novom disciplinom dobila novu energiju, novu želju i volju da i u ovim novim okolnostima postigne što bolje rezultate."

Podsjetimo, Ivana Španović skače u finalu troskoka u četvrtak od 20.50 časova.