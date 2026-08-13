Kraj Evrolige kakvu poznajemo: Zvezda i Partizan u totalno novom sistemu

Beogradski vječiti rivali biće dio velikih promjena u evropskoj košarci.

Izvor: MN PRESS

Još ove sezone Evroliga će se igrati po starom sistemu takmičenja i posljednji put će brojati 20 timova. To su promjene koje su najavljivane u posljednjih nekoliko mjeseci, a prema riječima generalnog menadžera Olimpije iz MilanaHristosa Stavropulosa to je već gotova stvar.

Liga će biti podijeljena u dvije konferencije i planirano je proširenje. Pretpostavlja se da će u sezoni 2027/28 biti 24 tima, a razmatra se još masovnije takmičenje.

"Donijeli smo odluku sa 20 timova i sistemom po krugu za jednu godinu. Međutim, ove godine smo ga obnovili za još jednu godinu, ali ovo će definitivno biti posljednja", rekao je Stavropulos.

Kraj Evrolige kakvu poznajemo

Prema Stavropulosovim riječima, ovo je kraj sistema gdje timovi igraju dva puta sa svakim protivnikom.

"Počev od sljedeće godine 2027/28, imaćemo povećanje broja timova, a sistem će biti drugačiji; biće sa konferencijama. Sa ovim sistemom, neki timovi neće igrati dva puta sa svima, ali, u redu, nešto izgubite, a nešto dobijete", rekao je čelnik Olimpije.