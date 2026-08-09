Ispod radara napravljen vrhunski tim u Evroligi: Sa NBA pojačanjem napadaju i fajnal-for

Olimpijakos i Panatinaikos su u fokusu, ali Makabi iz Tel Aviva sa novim igračima poput Kitona Volasa ima velike ambicije u Evroligi.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Ovog ljeta vidjeli smo "more transfera" u Evroligi i čini se da nas čeka nikad neizvjesnija sezona, međutim već sada se priča o tome da su Olimpijakos i Panatinaikos napravili najbolje timove, da su za njima Real Madrid i Fenerbahče, pa Hapoel, Barselona, Dubai...

Ekipa o kojoj se premalo ili uopšte nije pričalo, a napravila je daleko bolji tim nego prošle sezone, posebno nakon poslednjih potpisa je Makabi iz Tel Aviva. I čini se da će na sljedećem "presjeku" Evrolige njene šanse drastično skočiti.

Stigao i Kiton Volas

Direktna zamjena za Lonija Vokera, koji je otišao u Denver, biće Kiton Volas. Amerikanac je potpisao ugovor na dvije sezone i biće mu ovo prvi izlet u Evroligi, nakon što je prethodne sezone igrao za Atlanta Hokse, kao i za razvojni tim u Dži ligi. Imao je prosjek od 3,5 poena, 1,8 asistencija i 1,1 skokova u NBA ligi (prosjek od 10 minuta na parketu), ali je igrao redovno i to je svakako bitna stvar zbog koje se Makabi odlučio za njega.

Maccabi Tel Aviv, Avrupa'ya gelmesi gündemde olan guard Keaton Wallace'ı transfer etmek istiyor. (Basketnews)



NBA ortalamaları: 10.0 dakika 3.4 sayı 1.7 asist %36.2 üç sayı (56 maç)pic.twitter.com/R24IIIpUoP — Hızlı Hücum (@hizlihucum)August 5, 2026



Uz to, pokazao je u razvojnom timu Hoksa da i te kako može bolje jer je na 20 utakmica prethodne sezone bilježio 16,1 poen, 6,3 asistencije i 5,1 skokova, pa je Makabi požurio da ga angažuje.

"Spreman sam da počnem da radim sa novim timom, da pobjeđujemo utakmice i da se zabavljamo", poručio je Kiton Volas koji je godinama čekao šansu u NBA ligi, a na kraju kada je nije dobio - odlučio je da prihvati realnost i da se oproba u Evroligi gdje su ga još neki klubovi vrebali.

Ko je još došao u Makabi?

Nedavno je i Danijel Tajs potpisao za Makabi, nakon što mu je propao ugovor sa Asvelom, dok je Oded Kataš dobio još nekoliko zanimljivih pojačanja. Uspio je da "ukrade" Jama Madara najvećem rivalu Hapoelu iz Tel Aviva, za rekordan ugovora, dok su potpisali i odlični Bonzi Kolson i Armando Bekot.

Za sada su iz kluba otišli pomenuti Loni Voker, Zek Henkins i Tamir Blat, dok je kod Makabija zanimljivo to što većina igrača ima ugovore na još dvije ili tri sezone, uz trenera Odeda Kataša koji je potpisao do 2029. godine.

Zbog toga je jasno da je cilj kluba da se napadne fajnal-for Evrolige, ako ne ove - onda makar sljedeće sezone.

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