Bruno Fernando na izlaznim vratima Partizana? Makabi spremio milionsku ponudu

Košarkaš Partizana Bruno Fernando postao je želja Makabija za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Bruno Fernando karijeru bi mogao da nastavi u Makabiju, kako javljaju tamošnji mediji. Centar crno-bijelih u Humsku je stigao nekoliko mjeseci pred početak sezone, a nepunih godinu dana kasnije mogao bi da krene put Izraela.

Tamošnji medij ONE javlja da su dvije strane veoma blizu dogovora. S obzirom na to da su u vlasničkoj strukturi Makabija uslijedile promjene, ovaj klub je spreman da Brunu Fernandu ponudi 2,1 milion evra po sezoni. Još ništa nije potpisano kada je u pitanju saradnja sa "ponosom Izraela", ali čini se da je želja obostrana.

Partizan je trenutno potvrdio saradnju sa Tonjeom Džekirijem, dok je u završnici minule sezone stigao i miljenik Grobara Žofri Lovernj. Takođe, sve glasnije se govori i o dolasku Kevarijusa Hejsa.

Osim Bruna Fernanda, Makabi ima još jedan cilj, pošto pokušava da zadrži i Ifea Lundberga, bivšeg košarkaša ovog kluba. Međutim, veliki finansijski zahtjevi Danca (10 miliona evra) već mjesecima otežavaju dogovor sa klubom. Ono što je novost u pregovorima između Lundberga i Makabija jeste da je bivši plej Partizana smanjio zahtjeve i da su, prema navodima, klub i igrač sve bliži postizanju dogovora.

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