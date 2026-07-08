Partizan je naciljao dva pojačanja, želi Tajsona Etijena iz NBA lige i Alesandra Pajolu.

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Partizan je naciljao nova pojačanja za predstojeću sezonu. Poslije zaokreta koji je nastao sa Zekom Ledejem, okrenuo se ka nekim novim igračima. Želi da pojača bekovske pozicije u timu i kako stvari stoje tu bi mogla da dođu dva pojačanja.

Amerikanac iz NBA lige Tajson Etijen (26) i italijanski igrač Alesandro Pajola (26) prenosi portal "Nova". Navodno Italijan traži oko milion evra po sezoni, dok američki igrač ima dvosmerni ugovor u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Tajson Etijen je rođen 17. septembra 1999. godine, visok je 183 centimetra i ima 91 kilogram. Završio je koledž "Vičita Stejt", a na NBA draftu 2022. godine nije odabran. Zato je pokušao da se probije kroz filijalu Atlante gdje je proveo dvije sezone.

Uspio je da dođe do Bruklin Netsa i da 2024. godine potpiše kratkoročni ugovor, pa je poslije toga prebačen u Razvojnu ligu u Long Ajlend Netse. Poslije toga je dogovoren dvosmjerni ugovor pa je igrao na nekoliko utakmica u NBA i imao prosjek od 7,9 poena, 1,7 asistencija i 1,3 skoka po meču u toj prvoj sezoni na ukupno sedam mečeva. U nedavno završenoj je odigrao 24 meča i imao sličan prosjek (7,9, 1,7as i 1,1sk).

Pajola je navodno želja i Zvezde

Vidi opis Partizan naciljao NBA pojačanje: Hoće američkog beka i veliku želju Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Prije nekoliko dana su italijanski mediji javili da je Pajola (26) blizu dolaska u Crvenu zvezdu i da je važnu ulogu u svemu tome imao Miloš Teodosić koji je igrao sa njim u Virtusu iz Bolonje.

Da li je došlo do zaokreta ili šta se tačno dogodilo, nema informacija. Igra na poziciji pleja, a prošle sezone je u dresu Virtusa odigrao 24 meča i imao prosjek od 4 poena, 4,2 asistencije i 2,7 skokova po meču.

(Nova/MONDO)

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