logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li će propasti povratak Hezonje u NBA? Real ne odustaje, pojavile su se komplikacije

Da li će propasti povratak Hezonje u NBA? Real ne odustaje, pojavile su se komplikacije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mario Hezonja dogovorio je odlazak u Klivlend, ali Real Madrid pravi probleme oko njegovog odlaska i ugovora zbog kršenja dogovora.

Da li Mario Hezonja ide u NBA Izvor: (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Mario Hezonja dogovorio je povratak u NBA ligu. Trebalo bi da nastavi karijeru u Klivlendu pošto je dogovorio jednogodišnji ugovor sa Klivlendom vrijedan 2,8 miliona dolara. Međutim, situacija se naglo zakomplikovala i Real Madrid ne odustaje, može i da blokira njegov povratak.

"Klivlend još uvijek nije zvanično potpisao Hezonju, ali pravi sve potrebne korake ka tome. Kavsi i drugi klubovi jurili su ga jer je imao NBA klauzulu u ugovoru sa Realom koja je važila do 20. jula. Španski gigant navodno uzvraća udarac i tvrdi da on nije imao dogovor sa NBA timom do 26. jula", piše pouzdani američki novinar Mark Stajn.

Šta sad ovo znači? Pa, situacija je mnogo komplikovanija nego što izgleda. Novinar Šams Čaranija je ranije javio da je sve dogovoreno oko njegovog prelaska, ali izgleda da nije sve tako jednostavno kao što je izgledalo u prvi mah.

I njegov agent za Evropu Miško Ražnatović je zagonetkom potvrdio da Hezonja ide u Klivlend. Moraće cijela situacija da se riješi što prije. Trenutno ne izgleda dobro za hrvatskog reprezentativca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mario Hezonja košarka NBA liga KK Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC