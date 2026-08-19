Novak Đoković se javio na veliki pravoslavni praznik

Na dan kada pravoslavni vernici obeležavaju Preobraženje Gospodnje, Novak Đoković se oglasio iz SAD, gdje se priprema za US open.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za nastup na US openu, ali ni to što je kilometrima daleko od svoje zemlje nije ga udaljilo od vjere. U toku noći se iz SAD oglasio o jednom od najvećih hrišćanskih praznika - bez ikakvog teksta, samo uz fotografiju koja simbolizuje Preobraženje Gospodnje.

Bila je to veoma moćna poruka najboljeg srpskog sportiste, koji ni na drugom kraju planete nije zaboravio da pravoslavni vjernici danas obilježavaju jedan od najvažnijih događaja u hrišćanstvu, prvo pojavljivanje Isusa Hrista u vidu svjetlosti.

Izvor: Instagram/djokernole/Printscreen

Nadamo se da će Preobraženje pomoći Novaku Đokoviću da "preobrazi" američku turneju. On je imao velikih problema na startu Sinsinatija, a mnogo bolje izdanje mogli bismo da vidimo u Njujorku, na četvrtom grend slemu ove sezone. Zna se da su najveći turniri prioritet za srpskog tenisera, koji je već rekorder sa 24 osvojena trofeja na njima.

Koliko je Novaku Đokoviću važna vjera?

Najveće uspjehe u karijeri Novak Đoković postigao je baš zato što je veliki vjernik, a o tome je često pričao posljednjih godina. Nije nikakva tajna da je najbolji srpski sportista blizak vjeri, a oko njegovog vrata često možemo vidjeti privezak krsta koji ljubi u teškim trenucima tokom mečeva.

"Imam dvije ogrlice koje stalno nosim. Jedna je pravoslavni krst koji simboliše moju povezanost sa hrišćanskom zajednicom. Mnogo mi znači. Druga ogrlica simbolizuje tenisku lopticu, ali ujedno i planetu. Simboliše moje tenisko putovanje, kada je otvorim, tu su slike moje porodice. Tu smo moja žena i ja, sin, ćerka i naši psi. Jako mi je važna ova ogrlica, otvorim je svaki dan, poljubim svakog člana poorodice. Osjećam da smo zajedno i kada fizički nisu prisutni", rekao je Nole.

Vidi opis Novak Đoković se javio na veliki pravoslavni praznik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Ustupljene fotografije Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 10 / 10

Samo nekoliko dana prije nego što će otputovati u SAD, gdje je nakon velikih muka izgubio prvi meč u Sinsinatiju, Novak Đoković je posjetio manastir Savina u blizini Herceg Novog. Novak je i ovog ljeta veliki dio odmora proveo u Crnoj Gori, a jedan dan odvojio je za porodičan odlazak u pravoslavni manastir izgrađen još u 11. vijeku.

Šta danas slave vjernici?

Srpska pravoslavna crkva 19. avgusta obilježava jedan od najvećih praznika, Preobraženje Gospodnje. Riječ je o prazniku koji simboliše pokazivanje božanske slave Isusa Hrista pred apostolima Jakovom, Jovanom i Petrom, što je jedan od 12 najbitnijih datuma u pravoslavlju. Događaj je opisan u jevanđeljima Novog zavjeta, a Isus Hrist se u gori Tavor apostolima predstavio kao svjetlost.

Narodno vjerovanje smatra da se baš na ovaj dan vrijeme mijenja, odnosno "preobrazuje". On na neki način označava kraj velikih ljetnjih vrućina i pad temperatura, iako se tokom godina klima promijenila pa se čini da će ove godine ljeto potrajati i duže od sredine avgusta. Na Preobraženje se posti jer ono uvijek pada u danima Gospojinskog posta, a običaj je da na ovaj dan probate grožđe.

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Pogledajte 01:00 Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)