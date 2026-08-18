Novak Đoković poslije dvije godine igra za Srbiju: Sprema se spektakl u niškom Čairu

Novak Đoković se vraća u reprezentaciju Srbije za Dejvis kup! Mečevi protiv Litvanije igraju se 19. i 20. septembra u hali 'Čair' u Nišu.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće ponovo za Dejvis kup reprezentaciju Srbije, potvrđeno je iz Teniskog saveza Srbije. Đoković će biti u sastavu Srbije za mečeve protiv Litvanije koji su na programu 19. i 20. septembra u hali "Čair" u Nišu i karte su već puštene u prodaju.

"Dejvis kup reprezentacija Srbije vraća se na mjesto uspjeha poslije prošlogodišnjeg trijumfa nad Turskom, i zaigraće u najjačem trenutnom sastavu! Selektor Viktor Troicki bira najbolje od Novaka Đokovića, najboljeg igrača planete svih vremena, Miomira Kecmanovića najstandardnijeg člana tima, Hamada Međedovića, momka koji prijeti svjetskom vrhu, a tu su iskusni Dušan Lajović i Laslo Đere, kao i mladi koji tek dolaze, Branko Đurić i Ognjen Milić. Uz dubl specijaliste, novog Top 100 člana Stefana Latinovića i braću Sabanov - Srbija ima sjajan tim", navodi se u saopštenju TSS.

Ovo je inače prvi put od septembra 2024. godine da će Novak Đoković igrati za Srbiju, a tada je učestvovao u pobjedama nad Grčkom. Dobio je meč u singlu, pa u dublu sa Hamadom Međedovićem.