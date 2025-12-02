logo
Da li će Đoković ponovo igrati za Srbiju? Poznato kada donosi odluku

Da li će Đoković ponovo igrati za Srbiju? Poznato kada donosi odluku

Autor Dragan Šutvić
Novak Đoković mogao bi da obuče opremu Srbije već u februaru.

Da li će Novak Đoković igrati za Srbiju u februaru Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i dalje ima veliku želju da nastupa za Srbiju, iako je osvajanjem zlata na Olimpijskim igrama zaokružio reprezentativnu karijeru. Ipak, još jedna titula u Dejvis kupu je svakako cilj Viktora Troickog i njegovih izabranika, a pohod na plasman na Završni turnir počeće u februaru kada će srpski teniseri odmjeriti snage sa Čileom. Da li će Novak biti u timu?

U intervjuu za "El Merkurio" selektor Srbije je otkrio šta očekuje od Novaka. "Prerano je reći da li će Novak biti u timu. Definitivno sa njim bismo bili jedan od najjačih timova, a Novak nam je već mnogo puta pomogao", rekao je Troicki i dodao:

"Moramo da vidimo poslije Australijan opena, u zavisnosti od rezultata, kako će se snaći i kako će se osjećati", jasan je bio Troicki.

Srbija, kao 14. nosilac, igra protiv Čilea u gostima od 6. do 8. februara. Ako obezbijedi prolaz u 2. kolo kvalifikacija, protivnik je Španija, takođe u gostima od 18 do 20. septembra.

"Jako teško gostovanje. Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovo što se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Lajović ima višegodišnje iskutsvo. Ali, Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš onako ekstremno i biće zanimljivo to vidjeti. Očekujem da ćemo da budemo u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobijedimo", vjeruje selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki.

