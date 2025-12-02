Da li će Đoković ponovo igrati za Srbiju? Poznato kada donosi odluku

Novak Đoković mogao bi da obuče opremu Srbije već u februaru.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i dalje ima veliku želju da nastupa za Srbiju, iako je osvajanjem zlata na Olimpijskim igrama zaokružio reprezentativnu karijeru. Ipak, još jedna titula u Dejvis kupu je svakako cilj Viktora Troickog i njegovih izabranika, a pohod na plasman na Završni turnir počeće u februaru kada će srpski teniseri odmjeriti snage sa Čileom. Da li će Novak biti u timu?

U intervjuu za "El Merkurio" selektor Srbije je otkrio šta očekuje od Novaka. "Prerano je reći da li će Novak biti u timu. Definitivno sa njim bismo bili jedan od najjačih timova, a Novak nam je već mnogo puta pomogao", rekao je Troicki i dodao:

"Moramo da vidimo poslije Australijan opena, u zavisnosti od rezultata, kako će se snaći i kako će se osjećati", jasan je bio Troicki.

Srbija, kao 14. nosilac, igra protiv Čilea u gostima od 6. do 8. februara. Ako obezbijedi prolaz u 2. kolo kvalifikacija, protivnik je Španija, takođe u gostima od 18 do 20. septembra.

"Jako teško gostovanje. Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovo što se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Lajović ima višegodišnje iskutsvo. Ali, Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš onako ekstremno i biće zanimljivo to vidjeti. Očekujem da ćemo da budemo u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobijedimo", vjeruje selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!