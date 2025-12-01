"Sjećam se lekcije koju mi je Novak održao": Bagdatis otkrio šta Đokovića razlikuje od Rodžera i Rafe

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković mnogim rivalima bio je najteži protivnik, a sličnu priču potvrdio je i Markos Bagdatis, bivši teniser.

Izvor: CHEN WS/Shutterstock

Novak Đoković s pravom važi za jednog od najtežih protivnika, već su o tome govorili brojni njegovi rivali, a sada je i Markos Bagdatis otkrio kako je doživljavao susrete protiv Srbina. Istakao je bivši teniser sa Kipra kako je doživljavao mečeve protiv Đokovića, navodeći da se dobro sjeća jednog susreta u kojem ga je najbolji teniser svih vremena "preslišao".

"Velika trojka", a vrlo često i Endi Marej zajedno sa njima, dugo godina dominirali su teniskom scenom. Bilo je tu još mnogo uspješnih tenisera, ali njihov potencijal teško je dolazio do izražaja kad su u pitanju borbe protiv najjačih igrača. Sličnu priču podijelio je i Kipranin koji se tenisom bavio od 2003. do 2019.

Kipranin je na vrhuncu karijere bio baš dok su tronom vladali Đoković, Federer i Nadal, pa se jasno sjeća mečeva protiv "velike trojke". A kad je u pitanju odabir jednog koji je teži od ostalih, bez razmišljanja je rekao: "Izabrao bih Novaka Đokovića, samo zato što ga nikada nisam pobijedio, ali veoma je teško izabrati", rekao je bivši teniser u razgovoru za "Tenis365", o čovjeku sa kojim se sastao osam puta i svaki put doživio poraz.

Izvor: CHEN WS/Shutterstock

"Ponavljam, nisu oni (igrači 'velike trojke') bili jedini teški protivnici. Bilo je tada mnogo uspješnih igrača. Ta generacija Endija Mareja, Rafe, Rodžera, Novaka - naravno... To su bila četvorica najboljih koji su dominirali sportom dugi niz godina u kojima sam igrao."

Međutim, osim njih postojali su i drugi momci koji su i te kako bili dobri teniseri. "Mada, osim njih postojali su i drugi, imali ste igrače poput Huana Martina del Potra, Stena Vavrinke, Marina Čilića, Davida Ferera, imali ste Žoa-Vilfrida Congu, imali ste Tomaša Berdiha, imali ste toliko igrača koji su bili na veoma visokom nivou", dodao je.

Zašto je Novak Đoković najteži rival?

Izvor: Belish/Shutterstock

Mnogi teniseri su tokom karijere isticali da je baš Novak Đoković najteži rival. Zašto? Jednostavno niko nije mogao da pronađe recept za pobjedu protiv Srbina, rješenje se nametalo isključivo u lošem danu rođenog Beograđanina. "Mislim da su, kad god sam igrao protiv Novaka, to bili prilično tijesni mečevi. To je moje razmišljanje. Možda griješim, ali to je ono što pamtim", podsjetio je Kipranin.

Ipak, dobro se sjeća jednog meča. Bilo je to na Indijan Velsu, a Novak je igrao tako dominantno da Bagdatis nije imao nikakve šanse. "Sjećam se da sam jednom dobio dobre batine od njega, to je bilo u Indijan Velsu. Bilo je 6:1, 6:2, izašao sam sa terena i osjetio sam da mi je održao lekciju", prisetio se kroz osmijeh.

Kipranin, koji je tokom karijere stigao i do osme pozicije na planeti, nije krio da je poraz protiv Novaka bio veliki problem - prvi put doživio je tako nešto.

"Nikad se nisam tako osjećao protiv nekog rivala. Nikada se tako nisam osjećao protiv Rodžera ili protiv Rafe, čak ni kada sam bio mlađi... Znam da svaki put kad sam igrao protiv Rodžera, uvijek sam se osjećao kao: 'Sljedeći put mogu da ga pobijedim.' Uvijek sam to osjećao, ali sa Novakom je bilo... nisam imao taj osjećaj, posebno poslije tog meča", otkrio je Kipranin.

Ko je Markos Bagdatis?

Izvor: CHEN WS/Shutterstock

Markos Bagdatis je kao mlad teniser imao vrlo uspješnu karijeru, osvijio je Australijan open za juniore 2003, a onda već naredne godine obezbijedio plasman na seniorske grend slemove. Tokom karijere osvojio je četiri titule, mada mu se predviđala blistavija karijera. Uspio je 2006. da zaigra i u finalu Australijan opena, gdje ga je pobijedio Rodžer Federer.

Bilo je kasnije uspona i padova u karijeri Kipranina, ali je kroz godine počeo da se muči sa povredama. Na kraju je 2019. riješio da se povuče, tako je na Vimbldonu odigrao posljednji meč, stigao je do drugog kola grend slema gdje je Mateo Beretini bio bolji.

Kipranin se 2012. oženio bivšim hrvatskom teniserkom Karolinom Šprem, sa kojom ima troje djece - Zaharu, Indiju i Zevsa.