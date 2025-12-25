logo
Bio je najveće pojačanje Mančester sitija, a niko ga ne prepoznaje pored Novaka Đokovića

Bio je najveće pojačanje Mančester sitija, a niko ga ne prepoznaje pored Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Neri Kastiljo sada živi mirnim životom, a u Atini je uspio da nabasa i na Novaka Đokovića. Zamolio ga je za sliku iako je u Pireju on sigurno popularniji od Novaka.

niko ne poznaje nerija kastilja pored novaka djokovica Izvor: Instagram/nerycastillo.official

Nekada je igrao za reprezentaciju i bio je pojačanje Mančester sitija, a sada u Atini prodaje ribarski pribor i opremu i malo ko može da ga prepozna.

Ipak Nerija Kastilja je prepoznao Novak Đoković i nedavno je ovaj nekadašnji reprezentativac Meksika podijelio sliku sa plaže sa najvećim tereniserom ikada. Da li biste ga prepoznali?

Ko je Neri Kastiljo?

Ovaj krilni napadač je rođen u Meksiku, a kao vrlo mladog sa 16 godina kupio ga je Olimpijakos. Tu je postao prava legenda, jer je na sedam godina odigrao preko 100 mečeva, dao je 30 golova i prešao je u Šahtjor. Nakon polusezone u Ukrajini Sveg Goran Erikson ga je primijetio i došao je u Mančester siti.

Došao je u Siti u decembru po okončanju sezone u Ukrajini, a tim je te godine završio kao deveti u Premijer ligi. Dijelio je teren sa Elanom, Darijusom Vaselom, Kasperom Šmajhelom, Vedranom Ćorlukom, Martinom Petrovom, Danijelom Staridžom... Ipak povrijedio se i nije uspio da se nametne u Premijer ligi pa se vraćao i igrao za Dnjepar, Čikago Fajer, Aris, Pačuku, Leon i Rajo Valjekano. Ipak nikada nije ponovio igre sa početka u Olimpijakosu.

Nakon kraja karijere nastanio se u Atini i sada očigledno prodaje ribolovački pribor i prisjeća se starih dana kada je bio idol navijača crveno-bijelog kluba iz Pireja.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:15
Novak Đoković igra sirtaki
Izvor: X/Frani2312
Izvor: X/Frani2312

Tagovi

Novak Đoković Mančester siti

