Borac već ima igrački kadar za novu sezonu: Crveno-plavi sa kompletiranim timom čekaju buduće evro-nastupe!

Skoro svi nosioci igre u ovom trenutku su pod ugovorom sa "Velikanom iz Platonove".

Dok igrači Borca "nižu recke" u Premijer ligi BiH i približavaju se željenoj tituli i novom plasmanu u kvalifikacije za Ligu šampiona, van terena uveliko traju pripreme za ljetne evropske nastupe.

U prilog tome ide činjenica je već sredinom marta, na svoj 34. rođendan, produžetak saradnje sa klubom dogovorio prekaljeni vezista Miloš Jojić. Tako je bivši prvotimac Partizana i Borusije Dortmund stavio paraf na ugovor koji ga obavezuje na boravak na Gradskom stadionu do ljeta 2027. godine.

Jojić je, inače, tako postao samo jedan u nizu igrača koji su pod ugovorom i za narednu takmičarsku godinu. Drugim riječima, gledajući ugovorne obaveze, Borac već sad ima kompletan tim za novu sezonu!

Tako su u timu, između ostalih, "sigurni" i Mladen Jurkas, Siniša Saničanin, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić, Abel Paskval Urbon, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Srđan Grahovac, David Vuković, Amer Hiroš, Damir Hrelja, Nikola Terzić, Omar Sijarić, Luka Juričić, Karlo Perić i Matej Deket.

Takođe, pod ugovorom za predstojeću sezonu su i bekovi Domagoj Čulina i Dušan Vrbić, koji trenutno odrađuju minutažu na pozajmici u BSK-u.

Naravno, spisak je podložan promjenama, ukoliko za pojedine igrače stigne ponuda koju je teško odbiti.

Pogotovo se to odnosi na Juričića, koji u Borcu igra najbolju sezonu karijere. 29-godišnji golgeter je u dosadašnjih 25 ligaških nastupa u crveno-plavom dresu postigao čak 20 golova. "Velikan iz Platonove" tako će, sve su prilike, prvi put od Dragana Benića i sezone 2006-2007 dobiti najboljeg strijelca prvenstva, i ne bi bilo iznenađenje da nekadašnji član Pjunika i Kluža naplati sjajnu sezonu u banjalučkom taboru novim inostranim transferom.

A ostali?

Kad je riječ o ostatku igračkog kadra, nekolicini igrača ističe ugovorna obaveza po isteku tekuće sezone. Između ostalog, svim golmanima, izuzev pomenutog Jurkasa, ugovor ističe predstojećeg ljeta.

Među njima su Nikola Ćetković, koji se zimus priključio radu sa ekipom nakon oporavka od teške povrede koljena te Damjan Šiškovski i Srđan Modić.

Ugovore za narednu sezonu nemaju ni veteran na poziciji desnog beka Zoran Kvržić, ali ni vezisti Sandi Ogrinec, Stefan Savić i Stojan Vranješ, kao ni Noa Pušić i Šerif Dijuf, koji su pozajmljeni "romantičarima" sa Čaira.

Takođe, bez ugovora za novu takmičarsku godinu trenutno su i David Čavić te Luka Misimović, koji iskustvo skuplja na pozajmici u Rudar Prijedoru. Sa druge strane, Dini Skorupu sa istekom tekuće sezone ističe pozajmica iz rumunskog Sepsija.

Šta čeka Borac ako osvoji titulu?

U slučaju da po četvrti put podigne trofej namijenjen najboljem timu u Premijer ligi BiH, Borac će zaigrati u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Rivala će saznati 16. juna nakon žrijeba u Nionu, a crveno-plavi će sa koeficijentom 13.125, koji su zaradili u prošloj, istorijskoj evro-sceni, imati status nosioca. Mečevi prve runde igraju se 7. i 8. odnosno 14. i 15. jula.

Inače, samo dan nakon žrijeba za prvo, biće obavljeno i izvlačenje parova za drugo pretkolo. I tu bi banjalučki fudbaleri mogli da imaju povlašten status, ali je za tako nešto potrebno da se "poklopi" nekoliko prvenstava, o čemu je još uvijek rano govoriti...

