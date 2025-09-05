Saničanin ponovo u dresu Borca: Prošlo je skoro deset godina a kao da nisam ni odlazio

Siniša Saničanin potpisao je trogodišnji ugovor sa banjalučkim Borcem i tako se nakon skoro deceniju vratio na Gradski stadion.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Siniša Saničanin poslije skoro deceniju ponovo je zadužio opremu Borca.

Iskusni defanzivac vratio se u BiH nakon nastupa u Srbiji i Mađarskoj, te će predstavljati vrijedno pojačanje za tim Vinka Marinovića.

Saničanin je karijeru počeo u Rudar Prijedoru, gdje je nakon omladinskih selekcija igrao i za prvi tim "rudara", a onda se u januaru 2015. godine priključio Borcu. U Banjaluci je proveo godinu dana, a onda je uslijedio odlazak u Mladost. Godinu i po igrao je u Lučanima, zatim četiri godine za novosadsku Vojvodinu, a potom je tri godine proveo u Partizanu. Prethodnu sezonu igrao je za mađarski DVTK Diošđer. Za reprezentaciju BiH upisao je 23 nastupa, a nastupao je i za mladu selekciju "zmajeva".

"Izuzetna mi je čast i osjećam veliku sreću i zadovoljstvo što sam ponovo ovdje, nakon skoro deset godina. Nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo ambicije kluba, koje su ove sezone zaista visoke, ali za nas igrače to je nekako najslađe. Kada sam prvi put stupio u kontakt sa ljudima iz kluba, nisam mnogo razmišljao. Nadam se da ću svojim iskustvom pomoći ekipi da ostvarimo zacrtane ciljeve. Mogu da obećam da ću dati sve od sebe na svakom treningu i utakmici", poručio je Saničanin na zvaničnom predstavljanju u starom-novom klubu.

Kompletne pripreme prošao je sa sad već bivšim klubom, tako da fizička sprema neće doći u pitanje.

"Sa DVTK prošao sam kompletne pripreme, počeli smo prvenstvo i kada sam završio s njima, prije desetak dana, održavao sam kondiciju i u poprilično dobroj formi sam. Vjerujem da ću se za nekoliko dana uklopiti sa ekipom."

S obzirom na to da je u toku reprezentativna pauza, do narednog meča koji Borac igra protiv Željezničara ima sasvim dovoljno vremena da se sve kockice poslože i da se upozna sa novim saigračima i stručnim štabom.

"Srećom, znam ovdje mnogo igrača i članova stručnog štaba. To mi je olakšavajuća okolnost. Za igrača je ta adaptacija najteža, ali evo već juče sam se uklopio sa ekipom, kao da nisam odlazio", istakao je Saničanin, te dodao na kraju: "Iako mislim da u Borcu trenutno nema niko od igrača koji je igrao sa mnom u prethodnom mandatu, mnogo je tu poznatih lica i mnogo će mi to sve olakšati."

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Sportski direktor Oliver Jandrić potvrdio je da je sa Saničaninom potpisan trogodišnji ugovor, tako da će na Gradskom stadionu ostati bar do ljeta 2028. godine.

"Sinišu vjerujem da ne treba posebno predstavljati. Nadam se i duboko vjerujem, kao i svi mi u klubu, da će svojim bogatim međunarodnim iskustvom, kvalitetom koji posjeduje, mirnoćom i profesionalnim pristupom donijeti novi kvalitet našem timu. Želim mu sreću, puno dobrih utakmica i što manje povreda, te da se svi na kraju svi zajedno radujemo ostvarenju ciljeva. Ambicije jesu visoke, ali mislim da imamo snage i znanja da ostvarimo sve zacrtano", naglasio je Jandrić.