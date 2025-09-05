Bivši reprezentativac BiH pojačao Borac: Povratak u Banjaluku nakon devet godina

Iskusni defanzivac stigao u Banjaluku.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Siniša Saničanin vratio se u Borac i danas će zvanično biti predstavljen na Gradskom stadionu. Iskusni defanzivac u Banjaluku stiže kao slobodan igrač, nakon što je prošle sezone nosio dres mađarskog Diosđera.

Za ovaj klub odigrao je 31 utakmicu postigao dva gola i upisao dvije asistencije. U Mađarsku je stigao iz Partizana, čiji je dres nosio u 75 utakmica.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Saničanin je rođen u Prijedoru, a ponikao je u Rudaru iz kojeg je prešao u Borac 2015. godine. U Banjaluci se zadržao jednu polusezonu nakon čega je pojačao Mladost iz Lučana.

Nakon toga otišao je u Vojvodinu, a onda u Partizan.

Saničanin je odigrao i 20 utakmica za reprezentaciju BiH. Za „zmajeve“ je debitovao u septembru 2020. godine u remiju BiH sa Italijom u okviru Lige nacija. Tada je na klupi „zmajeva“ sjedio Dušan Bajević.