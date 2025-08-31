logo
0

UŽIVO: Juričić ne staje, Borac vodi 3:0 protiv Širokog!

Borac od 18.45 dočekuje Široki Brijeg u posljednjem meču pred odlazak na reprezentativnu pauzu.

Izvor: Facebook/FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće Široki Brijeg u utakmici petog kola Premijer lige BIH koja se igra od 18.45 na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Banjalučani su u odličnoj seriji i pokušaće da nastave pobjednički niz i tako preuzmu vrh tabele, ali i Širokobriježani žele bodove.

Trener Širokog Brijega Dean Klafurić rekao je da će njegova ekipa pokušati da iskoristi mane Borca, o kojem je pričao u superlativima.

S druge strane Vinko Marinović želi da Borac još jednom dobrom partijom i dobrim rezultatom obraduje svoje navijače pred odlazak na reprezentativnu pauzu.

Tok utakmice pratite uživo na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:00

Mijenja i Marinović

Hrelja je napustio teren, a ušao je Kvržić

19:59

Klafurić ponovo mijenja

Petko je ušao umjesto Senića, a Pašić je zamijenio Posavca

19:55

49' - GOOOL! Borac - Široki Brijeg 3:0!

Fantastična akcija Borca u kojoj su učestvovali Jakšić, Jojić, Savić i Juričić. Asistenciju je na kraju upisao Savić, a Juričić sa samo nekoliko metara pogodio za svoj šesti gol u sezoni!

19:53

47' - Odmah prilika pred golom Borca

Stanić je bio u šansi, izblokiran je u korner, a potom nije bilo opasnosti za gol Jurkasa.

19:50

Izmjene u Širokom Brijegu na poluvremenu

Izašli su Marsinjo i Kolarić, a ušli Jelavić i Tomić

19:33

Kraj prvog poluvremena

19:29

43' - Šut Stanića

Pokušao je Stanić iz ne baš najbolje situacije, otišlo je to preko gola.

19:28

42' - Umalo da Erera postigne gol!

Sada je Erera probio u šesnaestercu i šutirao, ali brani Josipović

19:26

39' - GOOOOL! Borac - Široki 2:0!

Ponovo je Erera dobro centrirao, ovog puta Hrelja je bio taj koji je glavom sa nekoliko metara matirao Josipovića. Treći gol Hrelje u ovoj sezoni.

19:19

34' - Novi žuti karton

Posavac je sada dobio žuti karton, ponovo povlačenje u dobroj prilici za Borac. Banjalučani imaju "skraćeni korner".

19:18

Kolarić je požutio

Spriječio je Kolarić prekršajem izglednu kontru Borca i zaslužio žuti karton

19:11

25' - Novi žuti karton

Marsinjo je sada dobio žuti nakon starta nad Savićem

19:05

19' - Novi napad Širokog

Ovog puta Stanićev šut je izblokiran

19:04

18' - Kakva greška Karoline!

Poigravao se Karolina na nekih 40 metara od svog gola i loptu mu je uzeo Kolarić, ali se štoper iz Kurasaa iskupio intervencijom i spasio svoj gol

18:59

Žuti karton za Pranjića

Fudbaler Širokog dobio je žuti karton zbog prekršaja nad Hreljom i propustiće naredni meč.

18:56

10' - još jedna opasnost za goste!

Ponovo je to bila akcija po lijevog strana, ovog puta prizemni centaršut Erere je izblokiran.

18:54

8'- GOOOOL! Borac - Široki Brijeg 1:0!

Borac je poveo iz prve šanse i prvog udarca na utakmici. Erera je centrirao na peterac, a Juričić glavom poslao loptu u mrežu za vođstvo Banjalučana - 1:0!

18:46

Počeo je meč u Banjaluci

18:42

Igrači izlaze na teren!

18:22

Evo kompletnih sastava!

BORAC: Jurkas, Jakšić, Berbić, Karolina, Erera, Grahovac, Jojić, Savić, Hrelja, Vuković, Juričić

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Pranjić, Senić, Ćalušić, Stanić M, Posavac, Kolarić, Čarniak, Rodrigez, Sesar, Stanić P

18:20

Jojić u startnih 11!

Najnovije pojačanje Borca Miloš Jojić dobio je papire, a Vinko Marinović odlučio je da ga ubaci u početnih 11 i ovo će biti njegov debi za crveno-plave.

18:19

Ko sudi?

Duel Borca i Širokog Brijega sudi Admir Musić, pomoćnici su Amir kadić i Dejan Lazić, a četvrti sudija je Dragan Todić. VAR sudija je Haris Halkić, a VAR asistent je Stefan Tešanović.

18:16

Dobro došli!

Dobro došli u tekstualni prenod duela Borca i Širokog Brijega!

Najnovije