UŽIVO: Juričić ne staje, Borac vodi 3:0 protiv Širokog!

Borac od 18.45 dočekuje Široki Brijeg u posljednjem meču pred odlazak na reprezentativnu pauzu.

Izvor: Facebook/FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće Široki Brijeg u utakmici petog kola Premijer lige BIH koja se igra od 18.45 na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Banjalučani su u odličnoj seriji i pokušaće da nastave pobjednički niz i tako preuzmu vrh tabele, ali i Širokobriježani žele bodove.

Trener Širokog Brijega Dean Klafurić rekao je da će njegova ekipa pokušati da iskoristi mane Borca, o kojem je pričao u superlativima.

S druge strane Vinko Marinović želi da Borac još jednom dobrom partijom i dobrim rezultatom obraduje svoje navijače pred odlazak na reprezentativnu pauzu.

Tok utakmice pratite uživo na kartici Razvoj događaja!