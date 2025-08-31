UŽIVO: Juričić ne staje, Borac vodi 3:0 protiv Širokog!

Borac od 18.45 dočekuje Široki Brijeg u posljednjem meču pred odlazak na reprezentativnu pauzu.
Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće Široki Brijeg u utakmici petog kola Premijer lige BIH koja se igra od 18.45 na Gradskom stadionu u Banjaluci.
Banjalučani su u odličnoj seriji i pokušaće da nastave pobjednički niz i tako preuzmu vrh tabele, ali i Širokobriježani žele bodove.
Trener Širokog Brijega Dean Klafurić rekao je da će njegova ekipa pokušati da iskoristi mane Borca, o kojem je pričao u superlativima.
S druge strane Vinko Marinović želi da Borac još jednom dobrom partijom i dobrim rezultatom obraduje svoje navijače pred odlazak na reprezentativnu pauzu.
Mijenja i Marinović
Hrelja je napustio teren, a ušao je Kvržić
Klafurić ponovo mijenja
Petko je ušao umjesto Senića, a Pašić je zamijenio Posavca
49' - GOOOL! Borac - Široki Brijeg 3:0!
Fantastična akcija Borca u kojoj su učestvovali Jakšić, Jojić, Savić i Juričić. Asistenciju je na kraju upisao Savić, a Juričić sa samo nekoliko metara pogodio za svoj šesti gol u sezoni!
47' - Odmah prilika pred golom Borca
Stanić je bio u šansi, izblokiran je u korner, a potom nije bilo opasnosti za gol Jurkasa.
Izmjene u Širokom Brijegu na poluvremenu
Izašli su Marsinjo i Kolarić, a ušli Jelavić i Tomić
Kraj prvog poluvremena
43' - Šut Stanića
Pokušao je Stanić iz ne baš najbolje situacije, otišlo je to preko gola.
42' - Umalo da Erera postigne gol!
Sada je Erera probio u šesnaestercu i šutirao, ali brani Josipović
39' - GOOOOL! Borac - Široki 2:0!
Ponovo je Erera dobro centrirao, ovog puta Hrelja je bio taj koji je glavom sa nekoliko metara matirao Josipovića. Treći gol Hrelje u ovoj sezoni.
34' - Novi žuti karton
Posavac je sada dobio žuti karton, ponovo povlačenje u dobroj prilici za Borac. Banjalučani imaju "skraćeni korner".
Kolarić je požutio
Spriječio je Kolarić prekršajem izglednu kontru Borca i zaslužio žuti karton
25' - Novi žuti karton
Marsinjo je sada dobio žuti nakon starta nad Savićem
19' - Novi napad Širokog
Ovog puta Stanićev šut je izblokiran
18' - Kakva greška Karoline!
Poigravao se Karolina na nekih 40 metara od svog gola i loptu mu je uzeo Kolarić, ali se štoper iz Kurasaa iskupio intervencijom i spasio svoj gol
Žuti karton za Pranjića
Fudbaler Širokog dobio je žuti karton zbog prekršaja nad Hreljom i propustiće naredni meč.
10' - još jedna opasnost za goste!
Ponovo je to bila akcija po lijevog strana, ovog puta prizemni centaršut Erere je izblokiran.
8'- GOOOOL! Borac - Široki Brijeg 1:0!
Borac je poveo iz prve šanse i prvog udarca na utakmici. Erera je centrirao na peterac, a Juričić glavom poslao loptu u mrežu za vođstvo Banjalučana - 1:0!
Počeo je meč u Banjaluci
Igrači izlaze na teren!
Evo kompletnih sastava!
BORAC: Jurkas, Jakšić, Berbić, Karolina, Erera, Grahovac, Jojić, Savić, Hrelja, Vuković, Juričić
ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Pranjić, Senić, Ćalušić, Stanić M, Posavac, Kolarić, Čarniak, Rodrigez, Sesar, Stanić P
Jojić u startnih 11!
Najnovije pojačanje Borca Miloš Jojić dobio je papire, a Vinko Marinović odlučio je da ga ubaci u početnih 11 i ovo će biti njegov debi za crveno-plave.
Ko sudi?
Duel Borca i Širokog Brijega sudi Admir Musić, pomoćnici su Amir kadić i Dejan Lazić, a četvrti sudija je Dragan Todić. VAR sudija je Haris Halkić, a VAR asistent je Stefan Tešanović.
