Kapiten Srbije samokritičan: "Ovo nismo pravi mi, ovo se više ne prašta"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jakšić svjestan je kako je njegov tim izgledao protiv Holanđana.

Nikola Jakšić o pobjedi Srbije protiv Holandije Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Vaterpolisti Srbije sa dosta muke savladali su selekciju Holandije na startu Evropskog prvenstva u Beogradu. Odluka je morala da padne poslije peteraca, a utiske nakon teško izvojevane pobjede iznio je kapiten Nikola Jakšić.

Svjestan je Jakšić šta nije valjalo i da što prije moraju da zaborave ovaj meč i pripreme se za duel sa Špancima.

"Očekivali smo da ćemo pobijediti u regularnom dijelu i osvojiti sva tri, ali obzirom na to kako je tekla utakmica i kako smo odigrali, moramo da budemo zadovoljni. Ova utakmica je ispod našeg nivoa, u odbrani, a onda i u napadu u prve dvije četvrtine. To nismo pravi mi, ali za dva dana igramo protiv svjetskog i evropskog šampiona i ovakva partija se neće praštati", rekao je Jakšić.

Šta je bio pravi razlog lošeg ulaska u meč? 

"Nadam se da je bio mentalni problem koji bismo mogli da prevaziđemo. Procenat igrača više nam je bio katastrofalan. To, ponavljam, nismo mi. Ali dobro je da se desilo sada smo izvukli dva boda i više nemamo prava na kiks."

Pogledajte

01:27
Nikola Jakšić nakon Srbija - Holandija
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Da li peterci pomažu na polju samopouzdanja pred Španiju? 

"Pomažu jer smo dobili, da smo izgubili ne bi pomogli sigurno. Nadam se da će nam to biti dodatan podstrek", zaključio je Jakšić.

