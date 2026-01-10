logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borba za zlato može da počne: Evropsko prvenstvo u vaterpolu je svečano otvoreno u Beogradu

Borba za zlato može da počne: Evropsko prvenstvo u vaterpolu je svečano otvoreno u Beogradu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

U beogradskoj Areni zvanično je otvoreno Evropsko prvenstvo.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu je svečano otvoreno u Beogradu Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Zvanično je otvoreno Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Takmičenje na kome će 16 reprezentacija voditi bitku za zlatnu medalju vodiće se u beogradskoj Areni od 10. do 25. januara. Ceremonija otvaranja održana je u prostoru "Ložionice" uz prisustvo brojnih zvanica.

"Velika je čast što Srbija ima priliku da treći put bude domaćin. Ovim takmičenjem održavamo tradiciju. Potrudićemo se da budemo dobri domaćini. Tokom ovih 15 dana Beograd će poslati poruku sportskog duha. Ovo je veliko takmičenje i motivacija svih učesnika je velika. Svima želim sreću i hrabrost", poručio je predsjednik VSS Viktor Jelenić.

Obratio se svima i ministar sporta Zoran Gajić.

"Vaterpolo je simbol upornosti i sistemskog rada, tri olimpijska zlata samo su vrh ledenog brijega. Zato je ovakav događaj za nas poseban. Srbija će narednih 15 dana da bude centar vaterpola, ali i prijateljstva i gostoprimstva. Neka najbolji pobijedi", rekao je Gajić.

Proslavljeni vaterpolista Igor Milanović je predstavio zvaničnu loptu kojom će se igrati mečevi u Areni, a koja je dizajnirana u bojama srpske zastave. Predstavljene su i medalje sa pet ornamenata iz pet dijelova Srbije.

Kada je u pitanju reprezentacija Srbije, nalazi se u grupi C sa Španijom, Holandijom i Izraelom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC