Borba za zlato može da počne: Evropsko prvenstvo u vaterpolu je svečano otvoreno u Beogradu

U beogradskoj Areni zvanično je otvoreno Evropsko prvenstvo.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Zvanično je otvoreno Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Takmičenje na kome će 16 reprezentacija voditi bitku za zlatnu medalju vodiće se u beogradskoj Areni od 10. do 25. januara. Ceremonija otvaranja održana je u prostoru "Ložionice" uz prisustvo brojnih zvanica.

"Velika je čast što Srbija ima priliku da treći put bude domaćin. Ovim takmičenjem održavamo tradiciju. Potrudićemo se da budemo dobri domaćini. Tokom ovih 15 dana Beograd će poslati poruku sportskog duha. Ovo je veliko takmičenje i motivacija svih učesnika je velika. Svima želim sreću i hrabrost", poručio je predsjednik VSS Viktor Jelenić.

Obratio se svima i ministar sporta Zoran Gajić.

"Vaterpolo je simbol upornosti i sistemskog rada, tri olimpijska zlata samo su vrh ledenog brijega. Zato je ovakav događaj za nas poseban. Srbija će narednih 15 dana da bude centar vaterpola, ali i prijateljstva i gostoprimstva. Neka najbolji pobijedi", rekao je Gajić.

Proslavljeni vaterpolista Igor Milanović je predstavio zvaničnu loptu kojom će se igrati mečevi u Areni, a koja je dizajnirana u bojama srpske zastave. Predstavljene su i medalje sa pet ornamenata iz pet dijelova Srbije.

Kada je u pitanju reprezentacija Srbije, nalazi se u grupi C sa Španijom, Holandijom i Izraelom.