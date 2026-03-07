Meč sa Vogošćom sumirali su Mirko Mikić i Miloš Nježić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rukometaši Borca m:tel trijumfovali su nad Vogošćom rezultatom 35:29 u derbiju 18. kola Premijer lige BiH.

Ovom pobjedom izabranici Mirka Mikića preuzeli su od večerašnjeg rivala drugo mjesto na tabeli, ali strateg crveno-plavih nije bio zadovoljan viđenim na parketu Borika.

"Mislim da je odbrana bila dobra u prvom poluvremenu. U drugom je to bilo dosta loše, pogotovo u prvih 15-20 minuta, i onda smo na goli kvalitet i domaći teren prelomili utakmicu kad su nam prišli. Mislim da nismo igrali dobro, odnosno igrali smo mnogo lošije nego sve utakmice u drugom dijelu sezone i moraćemo malo da poradimo na tim stvarima", rekao je Mikić poslije meča, dodavši:

"Nismo osjetili nikakav pritisak, imamo samopouzdanje kako sam i rekao pred utakmicu. Mislili smo da ćemo ih pretrčati u prvih deset minuta i pobijediti ih, što je nemoguće. Protiv ovako iskusnih ekipa utakmica se igra 60 minuta. Ne osuđujem nikoga, možda je malo greška i ovaj kasni termin. Nije se igralo ni nama ni njima. Mi smo jednostavno u ovo vrijeme navikli da budemo kod kuće i gledamo TV, rijetko kad se igra u ovom terminu. Meni je bilo teško, a vidio sam i da je nekim igračima. Rekli su i neki stariji igrači Vogošće da im nije prijalo."

Vidi opis "Nismo navikli da igramo u ovo vrijeme!" Mirko Mikić o terminu meča sa Vogošćom: Nije se igralo ni nama ni njima!

Veći dio drugog poluvremena na golu je proveo mladi David Momić. To je, kaže Mikić, odluka Nebojše Grahovca.

"Dogovorili smo se na početku sezone da je Grahovac i igrač i da radi sa golmanima. Nikad se ne petljam u te stvari, jednom-dvaput godišnje da izvadim golmana ili kažem njemu da ne izlazi rano. Rekao sam mu na poluvremenu da ne izlazi rano. Osjetio sam da hoće malo da odmori i da Momić dobije šansu, ali u principu on mijenja golmane i kad će ko braniti. Ima moju punu podršku, samo sam vidio da je izašao. Svaka čast Momiću, vrijedno trenira, čeka svoju šansu. On je već u prvom dijelu sezone pokazao kvalitet, gotovo na svakoj utakmici je skinuo po jedan sedmerac. Zaista podstrek za njegov razvoj."

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

U pobjedi Borca m:tel briljirao je Miloš Nježić, koji je 13 puta zatresao gostujuću mrežu.

"Htio bih da čestitam svojoj ekipi na pobjedi. Još jedna teška utakmica, prvo poluvrijeme smo odigrali OK. U drugom, da li je bilo malo umora ili nervoze, ali smo uspjeli da prelomimo meč i na kraju ostvarimo zasluženu pobjedu."

(mondo.ba)