Novak Đoković saznao rivala u trećem kolu Indijan Velsa: Čeka ga Srbin koji igra za Ameriku

Novak Đoković će igrati protiv Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa ukoliko savlada Majhžaka.

Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

Novak Đoković još uvijek čeka svoj red kako bi odigrao meč drugog kola u Indijan Velsu. Dok čeka, saznao je ko će mu biti potencijalni rival u trećoj rundi. Ukoliko opravda ulogu favorita protiv Kamila Majhžaka (Poljska) igraće protiv Aleksandra Kovačevića (Amerika).

On je u drugoj rundi iznenadio favorizovanog Francuza Korentana Mutea i dobio ga je prilično ubjedljivo - 6:1, 6:4. Ako bude igrao protiv Srbina, biće to njihov drugi okršaj. Prvi je bio na Rolan Garosu 2023. godine i tada je Novak slavio (6:3, 6:2, 7:6) i kasnije je osvojio pariski grend slem.

Kao što ste mogli i da zaključite po imenu i prezimenu, ima srpsko porijeklo. Kovačević je rođen u Njujorku, majka Milanka je Srpkinja iz Bosne, a otac Milan je Srbin iz Beograda. Priznao je Aleksandar da je razlog zbog kog je postao teniser meč između Đokovića i Gaela Monfisa na US openu 2005. godine. Taj meč je odigran na jednom od manjih terena, na terenu broj 10 i ostao mu je kao razlog za izbor karijere.

BONUS VIDEO: