logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovo Lukić prvi strijelac Rumunije i najefikasniji napadač iz BiH u Evropi! (VIDEO)

Jovo Lukić prvi strijelac Rumunije i najefikasniji napadač iz BiH u Evropi! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nekadašnji napadač Borca Jovo Lukić najbolji je strijelac šampionata Rumunije.

Jovo Lukić je najbolji golgeter Rumunije i najefikasniji napadač iz BiH u Evropi! (VIDEO) Izvor: Youtube/Superliga România

Lukić je u subotnjem trijumfu nad ekipom FCSB-a (nekadašnja Steaua) u Bukureštu (1:3) postigao drugi pogodak, a ukupno 15. u sezoni.
Bivši centarfor banjalučke ekipe je i najbolji golgeter u aktuelnoj sezoni od svih igrača iz Bosne i Hercegovine u cijeloj Evropi.

Drugo mjesto drži napadač Borusije iz Menhengladbaha Haris Tabaković, koji je u Bundesligi postigao 11 pogodaka.

Danas je Lukić majstorski primio fantastičnu dugu loptu Isufa Makalua iz Obale Slonovače i rutinski savladao golmana bukureštanskog tima Mateja Popu.

Gol nekadašnjeg napadača Borca pogledajte na 2:54

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovo Lukić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC