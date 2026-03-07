Jovo Lukić prvi strijelac Rumunije i najefikasniji napadač iz BiH u Evropi! (VIDEO)

Nekadašnji napadač Borca Jovo Lukić najbolji je strijelac šampionata Rumunije.

Izvor: Youtube/Superliga România

Lukić je u subotnjem trijumfu nad ekipom FCSB-a (nekadašnja Steaua) u Bukureštu (1:3) postigao drugi pogodak, a ukupno 15. u sezoni.

Bivši centarfor banjalučke ekipe je i najbolji golgeter u aktuelnoj sezoni od svih igrača iz Bosne i Hercegovine u cijeloj Evropi.

Drugo mjesto drži napadač Borusije iz Menhengladbaha Haris Tabaković, koji je u Bundesligi postigao 11 pogodaka.

Danas je Lukić majstorski primio fantastičnu dugu loptu Isufa Makalua iz Obale Slonovače i rutinski savladao golmana bukureštanskog tima Mateja Popu.

Gol nekadašnjeg napadača Borca pogledajte na 2:54

