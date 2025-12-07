logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši borčevac u sjajnoj formi: Het-trik Jove Lukića za novu pobjedu Univerzitatee!

Bivši borčevac u sjajnoj formi: Het-trik Jove Lukića za novu pobjedu Univerzitatee!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Nekadašnji napadač Borca fantastičnom partijom stigao do učinka od 10 golova u sezoni.

Jovo Lukić het-trik za Univerzitateu Kluž Izvor: Facebook/Universitatea Cluj

Univerzitatea Kluž nije najbolje otvorila sezonu, potom imala dosta uspona i padova, ali u posljednjih mjesec i po dana u odličnoj je formi, a veliki doprinos tome daje i nekadašnji napadač banjalučkog Borca Jovo Lukić.

To je potvrdio i u nedjelju popodne kada je praktično sam donio pobjedu svom timu Hermanštata za treću pobjedu Univerzitatee na posljednja četiri prvenstvena meča.

Lukić je upisao het-trik i tako stigao do učinka od 10 golova na 18 utakmica.

Svoj prvi gol na današnjem meču postigao je uveć u petom minutu za vođstvo Univerzitatee, a naredna dva postigao je u razmaku od 180 sekundi sredinom drugog poluvremena. Pogađao je bivši borčevac u 68. i 70. minutu, a nakon što je obezbijedio ubjedljiv trijumf svojoj ekipi mogao je na zasluženi odmor.

Prošle sezone Lukiće je na 27 utkamica za Univerzitateu Krajovu postigao samo dva gola, ove sezone stigao je do deset pogodaka, uz jednu asistenciju i očigledno mu je prijao prelazak u novi klub prošlog ljeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovo Lukić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC