Bivši borčevac u sjajnoj formi: Het-trik Jove Lukića za novu pobjedu Univerzitatee!

Nekadašnji napadač Borca fantastičnom partijom stigao do učinka od 10 golova u sezoni.

Izvor: Facebook/Universitatea Cluj

Univerzitatea Kluž nije najbolje otvorila sezonu, potom imala dosta uspona i padova, ali u posljednjih mjesec i po dana u odličnoj je formi, a veliki doprinos tome daje i nekadašnji napadač banjalučkog Borca Jovo Lukić.

To je potvrdio i u nedjelju popodne kada je praktično sam donio pobjedu svom timu Hermanštata za treću pobjedu Univerzitatee na posljednja četiri prvenstvena meča.

Lukić je upisao het-trik i tako stigao do učinka od 10 golova na 18 utakmica.

Svoj prvi gol na današnjem meču postigao je uveć u petom minutu za vođstvo Univerzitatee, a naredna dva postigao je u razmaku od 180 sekundi sredinom drugog poluvremena. Pogađao je bivši borčevac u 68. i 70. minutu, a nakon što je obezbijedio ubjedljiv trijumf svojoj ekipi mogao je na zasluženi odmor.

Prošle sezone Lukiće je na 27 utkamica za Univerzitateu Krajovu postigao samo dva gola, ove sezone stigao je do deset pogodaka, uz jednu asistenciju i očigledno mu je prijao prelazak u novi klub prošlog ljeta.