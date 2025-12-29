"Hoćeš ti reći otkud se znamo ili ja?": Voditeljka ispričala priču za pamćenje

Zbunio se Novak Đoković tokom razgovora sa novinarkom Keri Čempion koja ga je podsjetila da se znaju godinama, pošto je jedan intervju sa njim prije mnogo godina odjeknuo i pomogao i njoj da napreduje u svom poslu.

Izvor: YouTube/World Sports Summit/Screenshot

Novak Đoković bio je gost na "Samitu svjetskog sporta" (World Sports Summit) u Dubaiju gdje je dobio nagradu za životni doprinos sportu, a potom je bio gost i jedne panel-diskusije na kojoj je pokušao da objasni prisutnima kako je "produžio" karijeru i pokazao da oni koji su ga kritikovali na početku karijere nisu bili u pravu.

Đokovića je intervjuisala Keri Čempion, nagrađivana novinarka sa Si-En-Ena, koja je dobila priču za pamćenje, a na početku razgovora iznenadila je srpskog tenisera pričom da se poznaju od ranije.

"Htjela bih da dam malu pozadinu cijeloj priči, da znaju zašto radimo intervju? Hoćeš ti ili ja?", upitala je Keri Čempion odmah Đokovića i čini se zbunila ga, pa je "prebacio lopticu" na njen teren:

"Kad sam počela da radim u sportu, jedan od mojih prvih intervjua bio je sa Novakom, a on je tek tada počinjao da pravi rezultate i penje se, tako da je ovo zapravo pun krug. Gledala sam evoluciju Novaka Đokovića koja je bila spektakularna i čestitam ti na tvojoj dugovječnosti", dodala je ona.

Novinarka je u više navrata pohvalila Đokovića i tražila je od prisutnih da mu aplaudiraju za sve ono što je uradio, da bi na kraju razgovora naglasila: "Ljudi, posljednja vijest - Đoković nikad neće završiti karijeru", nasmijala se Keri Čempion kojoj je Novak u toku ovog razgovora otvorio dušu.

"Birao sam između tri sporta"

"Kao prvo, važna je posvećenost, strast i ljubav prema tenisu", rekao je Đoković u toku svog izlaganja: "To mi je donijelo najljepše stvari u životu i karijeri. Niko u mojoj porodici nije bio teniser, nije ih bilo na tom nivou ni u mojoj zemlji... Trebalo je da budem fudbaler i skijaš, a tenis mi je došao kao sudbina. Pravili su tri terena ispred kafića koji je držao moj otac na Kopaoniku. Bila je to božanska intervencija, ja prosto ne vjerujem u slučajnosti".



"Tenis je bio tada, a i dan-danas je skup sport, posebno za ljude iz zemlje koja je prošla sve to zbog rata. Preskočio sam dosta turnira jer nisam mogao zbog rata i sankcija, nisam mogao da putujem, sve mi je to osnažilo volju da shvatim šta mi je san - da osvojim Vimbldon. To mi je prva pomisao na tenis, pamtim kako je 1992. godine Pit Sampras osvojio Vimbldon. Imam još par idola, to su recimo Džordan, Tomba… Probao sam razne sportove, a kad sam imao 10-11 nisam bio siguran da li će tenis biti moj sport. Rekli su mi roditelji da volim skijanje, tenis i fudbal, da odlučim za jedno. Nemamo novca za tri stvari. Odlučio sam se za tenis. Svaki meč se jako prati u Srbiji i srećan sam zbog toga", naglasio je Đoković.

"Još sam gladan tenisa"

Novak Đoković je rekao da ne planira još da ide u penziju, da je i dalje veliki i lijep cilj učešće na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu, a kaže da je razlog za to što je uspio u karijeri kaže glad.

"Glad je dobar opis. Moje djetinjstvo, o kome sam dosta pričao, uticalo je na na razvoj mog karaktera i vrijednosti. Kada poštuješ to, porodicu, kulturu - dobiješ najbolje od toga. Imao si šta da dokažeš ne samo sebi, nego svim ostalima koji su te gledali. Tenis nikada nije bio tradicionalan u mojoj zemlji i regionu i bez podrške porodice ne bih bio ovdje. Da li želim da svi prođu kroz rat da bi bili mentalno jaki? Ne. Važno je stvoriti uslove i okolnosti za mlade osobe ili sportiste, da razumiju da moraju da stvore svoj put i da budu izazvani kako bi doneli najviše što mogu. Ako sve imaju, razmaze se i budeš previše opušten, važno je izaći iz zone komfora", rekao je Đoković.

"Čuo sam od mnogih sportista da su najviše naučili iz poraza. Tada dobiješ onu najiskreniju stranu samog sebe. Nisi ni znao da to postoji. Ja kada izgubim neću nikog da vidim nekoliko sati, hoću da budem sam i razmislim o tome što se desilo. Sutradan je novi dan. To je šansa da budeš bolja verzija sebe i da ispraviš ono što je bilo pogrešno. Odatle dolazi snaga. To je pravi majndset, da budeš bolji svakog dana", dodao je Nole.

Zašto još igra tenis?

Novak Đoković se prisetio nedavnog poraza od Alkaraza na Vimbldonu, kada se raznežio i zaplakao zbog svoje dece, kada je osetio da ih je "izdao", a upravo je jedan od razloga što igra što želi da ga pamte što više sa terena. Ne iz priča.

"Imam višestruku motivaciju. Želim da igram jer pomažem razvoju i mojoj zaostavštini tenisu. Srećan sam zbog svojih rezultata i svega što sam uradio, ali želim da ostavim i trag kako me djeca i nove generacije vide. Nije to samo kako igraš i kakve ti to rezultate praviš, nego i karakter, harizma, kako se nosiš i ponašaš, kakve vrijednosti ti njima ostavljaš... Kakve si inicijative kao biznismen poslije karijere preduzeo, da li je to u skladu sa tvojim načelima? Sve što sam radio do sada u biznisu je i te kako povezano sa mojim vrijednostima.

