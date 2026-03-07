logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Vučević morao na operaciju: Otkriveno koliko će pauzirati crnogorski centar

Nikola Vučević morao na operaciju: Otkriveno koliko će pauzirati crnogorski centar

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Bostona Nikola Vučević polomio prst na desnoj šaci.

Nikola Vučević morao na operaciju Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević neće moći da nastupa za Boston Seltikse u narednom periodu, jer zbog povrede prsta mora na operaciju! Nakon što su rezultati pokazali da je Vučević polomio domali prst desne šake, odlučeno je da se crnogorski centar podvrgne hirurškom zahvatu i na taj način sanira povredu.

To znači da će Boston oko mjesec dana igrati bez jednog od svojih najvažnjih košarkaša, centra koji je nedavno stigao u tim kako bi ojačao konkurenciju u reketu. Boston je poslovao sa Čikagom, odakle je Vučević i došao, a crnogorski košarkaš se veoma brzo prilagodio novom timu i počeo da bilježi odlične partije.

Na 11 mečeva za Boston Seltike iskusni košarkaš je prosječno igrao oko 23,5 minuta, a bilježio je 11,4 poena, 7,8 skokova i dvije asistencije. Tokom tog perioda Boston je bilježio stvarno dobre rezultate u NBA ligi i čini se da će do kraja ligaškog dijela sezone biti glavni kandidati za drugo mjesto u Istočnoj konferenciji.

Nikola Vučević je draftovan 2011. godine kao 16. pik, a nakon prve sezone koju je proveo u Filadelfiji godinama je igrao za Orlando. Kasnije je trejdovan u Čikago, a prije nekoliko nedjelja još jednom je promijenio sredinu - pojačao je Boston Seltikse koji su u njemu prepoznali centra kakav im je neophodan za napad na šampionsku titulu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Vučević košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC