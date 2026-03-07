Nikola Vučević morao na operaciju: Otkriveno koliko će pauzirati crnogorski centar

Košarkaš Bostona Nikola Vučević polomio prst na desnoj šaci.

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević neće moći da nastupa za Boston Seltikse u narednom periodu, jer zbog povrede prsta mora na operaciju! Nakon što su rezultati pokazali da je Vučević polomio domali prst desne šake, odlučeno je da se crnogorski centar podvrgne hirurškom zahvatu i na taj način sanira povredu.

To znači da će Boston oko mjesec dana igrati bez jednog od svojih najvažnjih košarkaša, centra koji je nedavno stigao u tim kako bi ojačao konkurenciju u reketu. Boston je poslovao sa Čikagom, odakle je Vučević i došao, a crnogorski košarkaš se veoma brzo prilagodio novom timu i počeo da bilježi odlične partije.

Na 11 mečeva za Boston Seltike iskusni košarkaš je prosječno igrao oko 23,5 minuta, a bilježio je 11,4 poena, 7,8 skokova i dvije asistencije. Tokom tog perioda Boston je bilježio stvarno dobre rezultate u NBA ligi i čini se da će do kraja ligaškog dijela sezone biti glavni kandidati za drugo mjesto u Istočnoj konferenciji.

Nikola Vučević je draftovan 2011. godine kao 16. pik, a nakon prve sezone koju je proveo u Filadelfiji godinama je igrao za Orlando. Kasnije je trejdovan u Čikago, a prije nekoliko nedjelja još jednom je promijenio sredinu - pojačao je Boston Seltikse koji su u njemu prepoznali centra kakav im je neophodan za napad na šampionsku titulu.

