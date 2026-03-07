"Nažalost, imam Remzi Hant sindrom": Potresna objava bivšeg kapitena Mančester sitija

Endi Morison, bivši kapiten Mančester sitija, saopštio je da ima neurološko oboljenje poznato i kao Remzi Hant sindrom.

Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Bivši kapiten Mančester sitija Endi Morison (55) saopštio je da se bori sa ozbiljnim neurološkim stanjem koje se zove Remzi Hant sindrom. U video-izjavi koju je objavio na društvenim mrežama, Endi Morison je htio da lično navijačima prenese o čemu se radi kako se mediji ne bi bavili spekulacijama.

"Samo kratko obavještenje. Dobio sam mnogo poruka jer se neke stvari kažu pa se izgube u prevodu, ali prije devet dana mi je dijagnostikovan Remzi Hantov paralitički sindrom, što u suštini znači da je jedan kranijalni nerv u mozgu napadnut virusom...", napisao je na svom Tviter profilu čuveni škotski fudbaler koji je odmah obavijestio javnost da je sada pred njim dug oporavak i da mora biti strpljiv.

"Oporavak može da traje od šest do osam nedjelja, ali može i duže od godinu dana, mada postoji 70 odsto šanse za potpuni oporavak", napisao je Morison i dodao da će na svakih nekoliko nedjelja javljati napredak: "Proći ću kroz ovo. Danas je deveti dan i verovatno je bio najteži do sada".

Endi Morison (55) je inače igrao za Siti od 1998. do 2002. godine, a bio je član i Plimuta, Blekburna, Blekpula, Hadersfilda, Kristal Palasa i Šefild junajteda, a pamtimo ga kao pouzdanog defanzivca.

Remzi Hant sindrom je neurološko oboljenje koje nastaje kada virus varičela-zoster (isti koji izaziva ovčje boginje i herpes zoster) zahvati facijalni nerv u blizini uha. Najčešći simptomi su paraliza jedne strane lica, bol u uhu, osip ili plikovi oko uha i u ustima, kao i problemi sa sluhom, ravnotežom i ukusom. Oporavak može trajati nedjeljama ili mesecima.