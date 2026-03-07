logo
Milošević poslije trijumfa na debiju u "Želji": Dogovor je da iz krize izađemo borbom, a ne lijepom igrom!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Savo Milošević trijumfovalno je započeo mandat u sarajevskom klubu.

Savo Milošević o utakmici Sloga Željezničar Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Savo Milošević debitovao je trijumfom na klupi Željezničara.

Sarajlije su ove subote trijumfovale na Lukama nad Slogom Meridian (0:3), što je bila prva pobjeda za tim sa Grbavice još od 18. oktobra i susreta sa Posušjem, Od tada, pa do danas, Željezničar je nanizao čak 12 mečeva bez trijumfa (0-4-8), ali je neslavnu tradiciju, jednu od najgorih u istoriji kluba, uspio da prekine ovog vikenda i odmakne se od zone ispadanja.

"Sve čestitke momcima, dogovor je bio da se izvlačimo iz krize borbom, a ne lijepom igrom, svako da se žrtvuje za saigrače. Poslije 12 utakmica bilo je jako komplikovano i to je bio segment koji me najviše brinuo, taj psihološki. Koliko sam god htio da ih rasteretim, više od svega mi je bilo bitno psihološki ih dići. To je povratak samopouzdanja, ali ne smijemo da pomislimo da smo završili sa tim. Mnogo je stvari koje moramo da popravimo", rekao je Milošević, istakavši da je najzadovoljniji taktičkom disciplinom.

"Igrači su pratili ono što smo zacrtali i pokazali 100% onoga što smo tražili. Na tome moramo da nastavimo i izbjegavamo greške. Potrebno mi je nekoliko utakmica i treninga da upoznam ekipu i vidim koliko ko od igrača može. Ove sedmice radili smo prvenstveno na mentalnom aspektu."

Dva tima ponovo će se sresti u srijedu (11. mart) na istom mjestu, u revanšu četvrtfinala Kupa BiH. Sloga Meridian će tada braniti gol prednosti (0:1) iz prve utakmice odigrane na Grbavici.

(mondo.ba)

