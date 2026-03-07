logo
Izgleda da je ovo kraj Monaka: Vasilis Spanulis digao ruke od tima usred krize

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vasilis Spanulis nema namjeru da spasava Monako i podnio je ostavku u klubu.

vasilis spanulis dao otkaz u monaku Izvor: MN PRESS

Monako je u ozbiljnim problemima i dok se činilo da bi mogao da ih prevaziđe uz pomoć države, koja ga je spasila od bankrota, stigle su vijesti koje ne djeluju nimalo pozitivno. Grčki trener Vasilis Spanulis, koji je ovu ekipu prošle godine odveo u finale Evrolige, podnio je ostavku u Monaku i čeka samo da mu je neko iz kluba potvrdi.

Tako se zna da ove subote Spanulis neće voditi Monako na ligaškoj utakmici protiv Šolea, prenio je dobro obaviješteni "L'Ekip", što je zapravo samo najava rastanka i početak kraja ovog ambicioznog evroligaša.

Vasilis Spanulis je ocijenio da je "potpuno nemoćan" da podigne ekipu nakon još jednog teškog poraza u Evroligi, ovog puta je Fenerbahče nanio sedmi poraz u osam kola klubu iz Kneževine, dok na sve to postoje unutrašnji problemi unutar ekipe, pa s njima finansijski, pa povrede...

Očigledno je da je Grk, slavni košarkaš Panatinaikosa i Olimpijakosa, ocijenio da je vrijeme da digne ruke od ovog projekta pošto su i njega iznjeverili u klubu i duguju mu nekoliko plata, dok su ga "zaveli" neispunjenim obećanjima.

Tiho gašenje Monaka

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Tako u ovom trenutku Monako ima samo deset zdravih košarkaša i ne može da dovede pojačanja zbog zabrane Evrolige, pa je samo pitanje trenutka kada će "iskliznuti" iz gornjeg doma ovog takmičenja. Trenutno je na skoru 16-14 i zauzima deveto mjesto, međutim očigledno je da diže ruke od ove sezone.

Pred njima su još mečevi s Olimpijakosom (d), Efesom (g), Olimpijom (d), Panatinaikosom (g), Dubaijem (g), Asvelom (d), Barsom (d) i Hapoelom (d).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:11
Majk Džejms o Partizan - Monako
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

KK Monako Vasilis Spanulis

