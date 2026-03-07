logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac pao poslije peteraca: Španci slavili nakon dramatične završnice u Bukureštu

Borac pao poslije peteraca: Španci slavili nakon dramatične završnice u Bukureštu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučki vaterpolisti upisali su drugi poraz na turniru Nordijske lige u glavnom gradu Rumunije.

Nordijska liga Borac Rubi Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca poraženi su poslije peteraca (13:16) od španskog Rubija u 2. kolu turnira Nordijske lige, koji se sutra završava u Bukureštu.

Banjalučki tim je prvu osmominutnu dionicu riješio razlikom od pet golova (7:2) i činilo se u tim trenucima da ide ka veoma bitnoj pobjedi.

Španci su se, međutim, u drugom periodu vratili u meč i u treći kvartal ušli uz minus od dva gola (10:8). Završnih osam minuta počelo je pri vođstvu Borca rezultatom 12:11, poslije čega je uslijedila dramatična završnica.

Golom Aleha Martina 6 minuta prije kraja, Španci su izjednačili, zatim je na nešto manje od 4 minuta prije isteka četvrtine pogodio Feran Paskval za preokret, ali je Marko Lagundžić uspio da poentira 20 sekundi prije kraja za 13:13 i uvede meč u raspucavanje peteraca.

Tijago Parati je bio strijelac za Špance, nakon čega nije pogodio Luka Novak. Neprecizan je zatim bio Aleho Martin, potom nije uspio da poentira ni Dušan Tadić, da bi nakon gola Ferana Paskvala Grabež uknjižio promašaj, poslije kojeg je Migel Mojano donio pobjedu Špancima.

Veljko Dončić je u Borčevom taboru bio najistaknutiji sa 4 gola, dok je prvo ime kod Španaca bio Aleho Martin sa 5.

Posljednju utakmicu na ovom turniru Borac će odigrati sutra (8.30) protiv lisabonskog Sportinga. Podsjetimo, u prvoj je doživio poraz od domaćeg Rapida (25:12).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

VK Borac Vaterpolo Nordijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC