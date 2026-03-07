Borac pao poslije peteraca: Španci slavili nakon dramatične završnice u Bukureštu

Banjalučki vaterpolisti upisali su drugi poraz na turniru Nordijske lige u glavnom gradu Rumunije.

Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca poraženi su poslije peteraca (13:16) od španskog Rubija u 2. kolu turnira Nordijske lige, koji se sutra završava u Bukureštu.

Banjalučki tim je prvu osmominutnu dionicu riješio razlikom od pet golova (7:2) i činilo se u tim trenucima da ide ka veoma bitnoj pobjedi.

Španci su se, međutim, u drugom periodu vratili u meč i u treći kvartal ušli uz minus od dva gola (10:8). Završnih osam minuta počelo je pri vođstvu Borca rezultatom 12:11, poslije čega je uslijedila dramatična završnica.

Golom Aleha Martina 6 minuta prije kraja, Španci su izjednačili, zatim je na nešto manje od 4 minuta prije isteka četvrtine pogodio Feran Paskval za preokret, ali je Marko Lagundžić uspio da poentira 20 sekundi prije kraja za 13:13 i uvede meč u raspucavanje peteraca.

Tijago Parati je bio strijelac za Špance, nakon čega nije pogodio Luka Novak. Neprecizan je zatim bio Aleho Martin, potom nije uspio da poentira ni Dušan Tadić, da bi nakon gola Ferana Paskvala Grabež uknjižio promašaj, poslije kojeg je Migel Mojano donio pobjedu Špancima.

Veljko Dončić je u Borčevom taboru bio najistaknutiji sa 4 gola, dok je prvo ime kod Španaca bio Aleho Martin sa 5.

Posljednju utakmicu na ovom turniru Borac će odigrati sutra (8.30) protiv lisabonskog Sportinga. Podsjetimo, u prvoj je doživio poraz od domaćeg Rapida (25:12).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)