Odličan početak, loš nastavak: Ubjedljiv poraz vaterpolista Borca na startu turnira Nordijske lige

Banjalučani su u Bukureštu, u duelu sa Rapidom, poraženi razlikom od 13 golova (25:12).

Izvor: VK Borac

Vaterpolisti Borca doživjeli su ubjedljiv poraz, rezultatom 25:12, u prvom kolu turnira Nordijske lige koji se do nedjelje igra u Bukureštu.

RAPID – BORAC 25:12

(5:5, 5:1, 9:3, 6:3)

Crveno-plavi su sjajno otvorili duel sa domaćim Rapidom, došavši u prvoj četvrtini do prednosti od tri gola (2:5). Učinili su to predvođeni odličnim Samuilom Ivanovim, koji je postigao čak četiri od prvih pet pogodaka banjalučkog tima.

Rumuni su, međutim, do kraja prve četvrtine uspjeli da izjednače (5:5), poslije čega su u potpunosti preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Drugi osmominutni kvartal riješili su rezultatom 5:1, dok je u trećem bilo 9:3. Tako se u završnu četvrtinu ušlo uz prednost Rapida od deset golova (19:9), pa je pitanje konačnog ishoda već tad bilo riješeno.

Izvor: VK Borac

Kozmin Stanku bio je najistaknutiji pojedinac u taboru Rapida sa pet pogodaka, dok su po jedan manje postigli Antun Goreca i Razvan Rat. Što se tiče Borca, već pomenuti Samuil Ivanov se zaustavio na kraju na šest golova, dok je Marko Lagundžić uknjižio tri.

Drugi meč na turniru u Rumuniji Borac će odigrati sutra (subota) u 18.15 časova, kada će za protivnika imati španski Rubi. Na ovoj smotri učestvuje i portugalski Sporting, sa kojim će igrači u crveno-plavim kapicama odmjeriti snage drugog dana vikenda, sa početkom u 8.30 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)