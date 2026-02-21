logo
Stanivuković osudio napad na vaterpoliste Borca: "Ovakve slučajeve država mora najstrože da sankcioniše i iskorijeni!"

Stanivuković osudio napad na vaterpoliste Borca: "Ovakve slučajeve država mora najstrože da sankcioniše i iskorijeni!"

Dragan Šutvić

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Prvi čovjek Banjaluke se oglasio nakon incidenta u blizini graničnog prelaza Rača.

Draško Stanivuković stigao na posljednje ročište između RK Borac i Nebojše Torbice. Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković osudio je današnji napad navijača Crvene zvezde na vaterpoliste Borca, u blizini graničnog prelaza Rača.

"Nasilje i sport nikad ne smiju da idu zajedno, a slučajeve huliganstva kao što je ovaj danas gdje su na prelazu Rača napadnuti vaterpolisti Borca država mora da najstrože sankcioniše i iskorijeni", naveo je prvi čovjek Banjaluke, dodavši:

"Palice i kamenice ne smiju biti sredstvo obračuna ni u kakvim okolnostima. Snažno stojim uz naše vaterpoliste, uz klub i sve ljude koji časno predstavljaju svoj grad i boje na sportskim terenima."

Podsjetimo, vaterpolisti Borca napadnuti su ranije tokom dana, dok su išli u Beograd, na utakmicu Prve B lige Srbije protiv Voždovačkog. Nekolicina navijača crveno-bijelih je kamenicama zasula kombi u kojem su se nalazili igrači Borca i razbila nekoliko stakala, a tom prilikom je ukradena i jedna torba sa klupskom opremom.

Kako je saopšteno iz PU Bijeljina, jedna osoba je lakše povrijeđena, a nakon obavljenog uviđaja, vaterpolisti Borca su krenuli nazad za Banjaluku.

(mondo.ba)

