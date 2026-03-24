Mučili člana Torcide i palili mu tetovažu pred kamerom: "Ovdje će biti crno, jer ti si smeće"

Uznemirujući video-snimak užasnog nasilja među navijačima kruži društvenim mrežama. Navodno, u pitanju je član "Torcide", grupe navijača Hajduka.

Društvenim mrežama i medijima u regionu širi se video-snimak na kojem se vidi mučenje navijača Hajduka iz Splita, pripadnika navijačke grupe "Torcida". Na video-snimku se vidi kako ga neko pali brenerom i sve to snima.

"Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb", čuje se na video-snimku.

Prema istom izvoru, u navijačkim krugovima brzo se proširila vijest da je u pitanju jedan od istaknutijih članova Torcide koji je navodno nedavno pretučen u Zagrebu kada su ga uhvatili navijači Dinamo Zagreba, okupljeni u navijačku grupu "Bed Blu Bojs".

"Evo šta mu je otkriveno u mobilnom"

"U njegovom su mobilnom telefonu navodno pronašli poruke u kojima sarađuje sa navijačima Partizana, Grobarima, i čak obećava poslati fotografije Bed Blu Bojsa. Navodno je sa Grobarima dijelio i povjerljive informacije o kretanju i planovima svoje grupe i pogrdnim rečima vrijeđao svoje članove, pa čak i prijateljsku grupu 'No Name Boys', navijače Benfike. Nakon toga 'sačekušu' mu je navodno napravila Torcida, koja je i raspustila zagrebački ogranak', navodi portal "24 sata.hr".

Prema navodima ovog portala, čovjek koji pali tetovažu ima dalmatinski naglasak.

