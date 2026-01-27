logo
"Bio sam u ratu ali ovo nisam vidio, cijele noći smo ih hvatali po selu": Svjedočenje o tuči Torcide i Delija 1

"Bio sam u ratu ali ovo nisam vidio, cijele noći smo ih hvatali po selu": Svjedočenje o tuči Torcide i Delija

Autor Haris Krhalić
1

Svjedočenje Halida Alibašića, stanovnika Dubrava kod Tuzle i svjedoka "sačekuše" navijača Hajduka za navijače Crvene zvezde iz Republike Srpske.

Detalji tuče između Torcide i Delija Izvor: Facebook/Balkanski navijaci

Tuča navijača Hajduka iz Splita i Delija iz Republike Srpske kod Tuzle ostavila je bez teksta lokalne mještane. Desetine navijača je zbrinuto u lokalni klinički centar posle tuča, a ima i teško povređenih. Tuča je izbila kada su navijači Hajduka došli u blizinu aerodroma i tamo sačekali navijače Zvezde iz RS koji su se vraćali iz Malmea, sa utakmice Lige Evrope svog tima.

"Nesvjesno, da pomognemo ili vidimo šta se dešava, sa par prijatelja sam masovno ušao u tuču. Tukli su štanglama, lancima, kamenjem, a prethodno sam vidio odjeću, poskidanu sa ljudi, bili su goli po putu i bacani u kombije. Po meni je bar 150 ljudi tu najmanje bilo u tuči. Bio sam u ratu, ali ovo je bila veća trema", kazao je za Radio-televiziju Tuzlanskog kantona Halid Alibašić, stanovnik Dubrava.

Bježali su u obližnje kuće.

"Meni su javljali: 'Evo ga, ušao kod mene u kuću'. Nudili su pare da se prevoze, da se samo odavde sklone, nudili su lijepe pare. Jedan mi je ušao u auto, izašao sam iz auta, uzeo ključ, pobjegao iz svog auta, da ga istjeram, ne znam kako", rekao je Alibašić.

Dobio je i nekoliko udaraca.

"Niko tu ništa ne priča, tu se samo udara, svađa i psuje. Niko nikoga ne pita za ime. To je takav haos bio, koji sam možda prvi put vidio u svom životu. Dobio sam udarac palicom. Izmakao sam se od dva-tri udaraca, ali kada on maše kao Maksim po diviziji..."

Prizor je bio strašan.

"Glave razbijene, rupe po glavama. Jesu preživjeli, molim Boga da prežive, ali maksimalno su izlupani ljudi. Zamisli da te neko drvenom štanglom udara. Dobio sam jedan udarac, a jutros sam se javio u Hitnu i treba da idem na snimanje. Čitavu noć smo išli po selu i hvatali ljude. Ne mogu da vjerujem šta se dešava"

navijači Torcida Delije

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

E tu stoku treba zatvoriti na 10 g pa da ti vise ni na utakmicu ne mozes otici ko covjek

