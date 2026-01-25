Torcida napala navijače Crvene zvezde: Haos kod Tuzle, ima povrijeđenih i uhapšenih

Navijači Crvene zvezde napadnuti su u blizini Tuzle kada su se vraćali sa utakmice protiv Malmea. Nastao je haos...

Izvor: mondo.ba

Potpuni haos dogodio se u blizini međunarodnog aeodroma Tuzla kada je došlo do tuče između navijača Crvene zvezde i Hajduka iz Splita, prenosi "Avaz". Prema prvim informacijama privedene su 93 osobe, a 23 su povrijeđene.

"Dana 24.1 PS Živince, oko 21.55 časova, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave došlo do tuče više lica. Na mjesto događaja upućeno je više patrola policije i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i ekipe SHMP DZ Živnice i Tuzla. Navodi iz prijave su potvrđeni, u tuči je zatečen veći broj lica za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima navijačke grupe Torcide iz Hrvatske", potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Navodi se i da su povrijeđene 23 osobe, od kojih je jedna policijski službenik. Napadnuti su navijači crveno-bijelih koji su se vraćali iz Švedske poslije utakmice protiv Malmea u Ligi Evrope.

