Crvena zvezda dijeli karte za Seltu: Evo kako možete besplatno da gledate Ligu Evrope

Ukoliko ste humani, Crvena zvezda će vam pokloniti ulaznicu za veoma važan evropski meč.

Crvena zvezda će u osmom kolu grupne faze Lige Evrope igrati protiv Selte, a već se zna da to neće biti posljednji nastup crveno-bijelih na međunarodnoj sceni. Zvezda je obezbijedila nokaut fazu i u posljednjem kolu će se boriti za što bolji plasman protiv renomiranog rivala iz Španije. Sa tribina će biti potrebna velika podrška, a postoji način da utakmicu gledate besplatno!

U sklopu akcije "Crveno-bijela krv" koja se 35. put organizuje u saradnji Zvezde i Zavoda za transfuziju krvi, svi navijači koji u nedjelju i ponedjeljak dobrovoljno daju krv dobiće ulaznicu za meč! Crvena zvezda je godinama jedan od najvažnijih saradnika Zavoda, a ovo je samo još jedan način da se navijači motivišu i budu humani.

Izvor: MN Press

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da će humani navijači koji budu donirali krv tokom predstojeće 35. akcije 'Crveno-bijela krv' dobiti ulaznicu za utakmicu posljednjeg kola ligaške faze Lige Evrope, u kojoj naš tim dočekuje špansku Seltu.

Akcija 'Crveno-bijela krv' će se tradicionalno održati 35. put u nedjelju 25. i ponedjeljak 26. januara od 10 do 18 časova u Medija centru stadiona 'Rajko Mitić'. Svi zvezdaši koji doniraju krv u toku akcije, biće nagrađeni od strane našeg kluba kartom za utakmicu osmog kola Lige Evrope protiv Selte.

Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da objeduju prije davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri mjeseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola", navodi se na sajtu kluba.

Zašto je bitan meč Crvena zvezda - Selta?

Nakon četiri uzastopne pobjede u Ligi Evrope, a svaka je bila rezultatom 1:0, Crvena zvezda ima priliku da se domogne mjesta među osam najboljih timova. To bi značilo i direktan plasman u osminu finala, odnosno izbjegavanje baraža koji će igrati ekipe između devetog i 24. mjesta na tabeli. Šanse su male, ali postoje - pored pobjede Zvezde potrebno je da se poklope još tri rezultata.

Bez obzira da li će se to desiti ili neće, Zvezdi je svakako bitno da pobijedi. Zaradila bi novac i osigurala bolje mjesto na tabeli, a samim tim i lakšeg protivnika u prvoj rundi nokaut faze, kada se bude borila za osminu finala. Naravno, bilo bi veoma važno i da se nastavi niz pobjeda na evropskim utakmicama jer bi na taj način tim Dejana Stankovića stekao mnogo samopouzdanja pred borbu za titulu u domaćem prvenstvu.